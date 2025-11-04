El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Casi el 23% de los turismos matriculados el mes pasado se correspondió con un modelo electrificado F. P.

La movilidad eléctrica en España alcanza un nuevo récord impulsada por híbridos

A. Noguerol

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

Las matriculaciones de vehículos electrificados, sumando los vehículos 100% eléctricos + híbridos enchufables de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) subieron un 116,2% en octubre, hasta alcanzar las 24.724 unidades, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM).

Las matriculaciones de turismos 100% eléctricos registraron una subida del 92,6% en octubre, con un total de 9.385 unidades; mientras que en el acumulado crecen un 89,7%, hasta alcanzar las 83.178 unidades.

Por su parte, las matriculaciones de ciclomotores eléctricos subieron un 57,4% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 255 unidades. Hasta octubre moderan su descenso, hasta las 1.846 unidades matriculadas, lo que supone un 8,8% menos.

En su caso, las matriculaciones de motocicletas cero emisiones invierten su tendencia durante el mes pasado y crecen un 36,7%, con 637 unidades matriculadas. En lo que va de año, acumulan un crecimiento del 22,1%, con un total de 5.400 unidades matriculadas.

Matriculaciones de turismos electrificados, hasta octubre AEDIVE

Por tipo de vehículo, las matriculaciones de furgonetas eléctricas suben un 94,6% en octubre. En concreto, se situaron en las 825 unidades vendidas. En lo que llevamos de ejercicio, sus ventas acumulan un aumento del 80,7%, con un total de 7.085 unidades.

De esta forma, el mercado de la movilidad eléctrica acumula un total de 203.706 unidades, lo que supone un 95,1% más. Si los separamos por tipo de propulsión, las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) subieron un 83,4% en octubre, situándose en las 11.346 unidades matriculadas.

Marcas y modelos electrificados más vendidos Ganvam

En lo que llevamos de ejercicio, acumulan un crecimiento del 77,3%, con un total de 99.599 unidades. Los datos de AEDIVE y GANVAM muestran que los vehículos híbridos enchufables registraron un incremento del 154,7% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 13.378 unidades. En el acumulado, aumentan un 115,8%, con un total de 104.107 unidades hasta octubre. De esta forma, el 22,6% de las matriculaciones de turismos registradas durante el mes pasado correspondieron a modelos electrificados (puros + híbridos enchufables).

En este escenario, AEDIVE y GANVAM reclaman certezas al Gobierno y urgen a aplicar medidas inmediatas y dotaciones adicionales para dar respuesta hasta final de año a los compradores, especialmente, en aquellas comunidades donde se han habilitado listas de espera ante el fin de los fondos del plan Moves para disipar cualquier incertidumbre en torno a la decisión de compra.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  2. 2 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  3. 3 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  4. 4 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  5. 5 Asturias estará este miércoles en alerta naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora
  6. 6 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  7. 7 Diez detenidos por estafar 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía: hay víctimas en Asturias
  8. 8 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  9. 9

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  10. 10

    El precio fijado por el Principado para la vivienda protegida frena su construcción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La movilidad eléctrica en España alcanza un nuevo récord impulsada por híbridos

La movilidad eléctrica en España alcanza un nuevo récord impulsada por híbridos