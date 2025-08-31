El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué función tienen los 'pelos' de los neumáticos del coche? X

¿Qué función tienen los 'pelos' de los neumáticos del coche?

Jorge Herrero

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:58

En el universo cotidiano, repleto de objetos que damos por sentado, existen detalles que despiertan en nosotros una gran curiosidad. Uno de esos misterios que suelen pasar desapercibidos son los diminutos filamentos que sobresalen de los neumáticos nuevos, como si se tratara de suaves pelos emergiendo del caucho. Sin embargo, detrás de ellos late un pequeño gran secreto industrial que sirve como testigo de la vida recién estrenada del neumático.

Estos 'pelillos' tienen un nombre técnico: 'vent spews', aunque también son conocidos en algunos lugares como 'sprue nubs', 'tire nibs' o 'gate marks'. No responden a ningún impulso estético, ni cumplen una función sobre la carretera, pero sí nos cuentan una historia. La de un neumático que acaba de nacer, moldeado bajo calor y presión, dispuesto a rodar sobre el asfalto.

El nacimiento de un neumático y el origen de esos filamentos

Durante el proceso de vulcanización, un neumático formado pero sin dibujo ni marcas se introduce en un molde que le imprimirá su forma definitiva y sus surcos. Bajo altas temperaturas y presión, la goma fluye hasta cada rincón del molde, liberando simultáneamente el aire atrapado. Es justamente ese escape de aire lo que genera los pelillos. La goma presurizada encuentra pequeños canales de salida, y al huir, arrastra consigo diminutos trozos de caucho que luego quedan pegados como fibras capilares en su superficie.

Una marca de novedad que desaparece con los primeros kilómetros

La presencia de estos pelillos no es habitual en neumáticos usados, ya que desaparecen con facilidad tras las primeras vueltas sobre el asfalto. Bastan pocos kilómetros para que se desgasten, se rompan o simplemente se desprendan, dejando el neumático limpio y preparado para rodar con total normalidad.

Para quien se pregunte si debe eliminarlos por seguridad o estética, la respuesta es clara: no es necesario. Algunos entusiastas del mundo automovilístico pueden llegar a arrancarlos con la mano por curiosidad o por fastidio, pero es una acción innecesaria.

Este sencillo fenómeno es, por encima de todo, una marca de autenticidad: solo los neumáticos recién fabricados los poseen. Además, representan la perfección industrial, ya que sin estos conductos o sistemas de escape para el calor y el aire, el molde no se rellenaría correctamente, dejando huecos que comprometerían la integridad de la rueda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan un posible caso de intoxicación alimentaria múltiple en las fiestas de Avilés
  2. 2 Boda por todo lo alto de Corín Castro, nieta de Corín Tellado
  3. 3 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  4. 4

    Sierra, adiós a la boutique que mejor ha vestido a los gijoneses
  5. 5

    Más de 40.000 asturianos toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  7. 7

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  8. 8 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  9. 9 Encuentran al hombre de 82 años al que se buscaba en Alevia, en Peñamellera Baja
  10. 10 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Qué función tienen los 'pelos' de los neumáticos del coche?

¿Qué función tienen los &#039;pelos&#039; de los neumáticos del coche?