¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Por la derecha

El carné de conducir desde los 17 años acompañados

Juan Carlos Grande

Juan Carlos Grande

Oviedo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo sobre la nueva normativa del permiso de conducir que introducirá en los 27 países de la Unión un ... nuevo reglamento más accesible. Los estados podrán permitir que jóvenes de 17 años conduzcan turismos, camiones o furgonetas en su territorio si van acompañados de un conductor experimentado. Además, se rebajará la edad para conducir camiones de 21 a 18 años y con 21 años ya se podrán conducir autobuses.

