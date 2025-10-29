El carné de conducir desde los 17 años acompañados

La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo sobre la nueva normativa del permiso de conducir que introducirá en los 27 países de la Unión un ... nuevo reglamento más accesible. Los estados podrán permitir que jóvenes de 17 años conduzcan turismos, camiones o furgonetas en su territorio si van acompañados de un conductor experimentado. Además, se rebajará la edad para conducir camiones de 21 a 18 años y con 21 años ya se podrán conducir autobuses.

El nuevo reglamento establece que el permiso de conducir digital, accesible desde un smartphone con tecnología de monedero digital de la UE, será el formato principal. Los países tendrán un plazo de cinco años y seis meses para implementarlo, aunque los conductores seguirán teniendo derecho a solicitar una versión física.

Los carnés de motocicletas y turismos tendrán una validez de 15 años, aunque los países podrán reducirla a 10 si se usan como documento de identidad nacional. Para camiones y autobuses, la renovación será cada cinco años. Además, los países podrán reducir la validez de los permisos para conductores mayores de 65 años. Para conseguir el permiso los conductores deberán someterse a un chequeo médico que evalúe su visión y condición cardiovascular, y se evaluará la aptitud física y mental para la conducción.