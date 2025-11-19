Kia actualiza el superventas Sportage Kia ha realizado una profunda actualización en la 5ª generación de su modelo más vendido

En 2021 se lanzó la quinta generación del Kia Sportage, y ahora acaban de acometer una profunda actualización del modelo que constituye para la marca coreana todo un éxito de ventas a nivel mundial, pues hasta la fecha ya han comercializado más de 7 millones de unidades en todo el mundo, de ellas, casi 49.000 en España.

El Kia Sportage es un modelo que se dirige al segmento C-SUV del mercado, que sigue siendo el preferido por la mayoría de los compradores. Se fabrica en la planta europea de Zilina, y en esta nueva entrega crece 25 milímetros de largo gracias a los nuevos paragolpes. Su medidas son de 4,54 metros de largo por 1,65 metros de alto y 1,86 metros de ancho, con una batalla que alcanza los 2,68 metros y mantiene una extraordinaria habitabilidad. El maletero es otro de sus puntos fuertes con una capacidad de 591 litros ampliables hasta los 1.780 litros.

Los cambios operados en su exterior se centran en una parrilla de nuevo diseño y mayores dimensiones, unas ópticas «Star Map» y unos paragolpes rediseñados y de mayor tamaño. También se incluyen nuevas molduras laterales, llantas de aleación de 17 a 19 pulgadas, y nueve colores de carrocería disponibles. Las versiones GT se pueden elegir con techo bitono.

El interior del nuevo Sportage ha cambiado por completo, con un nuevo salpicadero que incluye dos pantallas digitales de 12,3 pulgadas cada una, un nuevo volante, nuevas tapicerías y una mayor calidad percibida. También se incluye el sistema Apple Car Play y Android Auto de forma inalámbrica.

La oferta mecánica está formada por motores gasolina y diésel. El de acceso es un ICE gasolina de 1.6 litros TGDi disponible con dos niveles de potencia: 150 y 180 CV. Le sigue un MHEV diésel electrificado cuyo bloque mecánico es un 1.6 CRDi con 136 CV. de potencia, y en el escalón superior posicionan el HEV gasolina y electrificado que con un bloque de 1.6 litros más la electrificación alcanza los 239 CV.

Se puede elegir con tracción 2WD y 4WD, y con cambio manual o automático de 6 y 7 relaciones. Antes de que acabe el año también prometen una motorización híbrida enchufable para completar la oferta mecánica.

El nuevo Kia Sportage añade en el apartado de tecnología, el Head Up Display, la llave digital, nuevas ADAS e infoentretenimiento y las actualizaciones en remoto.

Los precios con descuentos y financiación incluida se inician en los 28.760 euros para el básico de gasolina, 38.180 el diésel y 31.980 el HEV.