Kia Sorento: el SUV grande de la marca, aún más Premium Kia realizó el pasado año un restyling al Sorento para posicionarlo entre los SUV premium del mercado

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

El Kia Sorento en su primera generación llego a España en 2002, y cuatro generaciones después nada tiene que ver con el modelo original. La actual generación se puso a la venta en 2020, y ahora se ha actualizado tanto estética como tecnológicamente para subir un escalón y posicionarse entre los crossover premium del mercado. Los modelos SUV están de moda, y para Kia España especialmente, ya que el 83% de sus ventas se corresponden con este tipo de carrocerías.

El nuevo Sorento viene con un diseño exterior muy exclusivo y elegante. El capó se ha esculpido y elevado, lo que le otorga mayor robustez. La parrilla frontal es de nuevo diseño con estilo tridimensional. Las ópticas son de tipo LED colocadas en posición vertical y unidas a las luces de circulación diurna. El paragolpes y el cubrecarter se ha rediseñado, y por la parte trasera la tercera luz de freno se aloja en el spoiler superior con un diseño alargado. Los pilotos traseros van unidos por líneas horizontales y las ópticas tienen forma de «U» invertida colocadas en posición vertical. Los intermitentes son secuenciales y por el lateral los pasos de rueda se hacen más voluminosos para acoger llantas de 18,19 o de 20 pulgadas.

El nuevo Kia Sportage mide 4,81 metros de largo, por 1,90 metros de ancho y 1,69 metros de alto. La carrocería siempre incluye 7 plazas distribuidas en tres filas de asientos.

El interior dispone de un mayor espacio gracias al rediseño de los asientos. Cuenta con dos pantallas panorámicas curvadas de 12,3 pulgadas que van unidas. Las salidas de aireación son horizontales y el Head Up Display de 10 pulgadas proyecta sobre el parabrisas la información básica necesaria del vehículo.

El apartado de la seguridad cubre todas las ADAS disponibles, entre las más destacadas se incluye el sistema de frenado automático que se ha mejorado, el asistente de salida del vehículo en parking, o el asistente de conducción en carretera con cambio de carril automático al accionar el intermitente.

Están disponibles motorizaciones diesel con el propulsor 2.2 de 194 CV y cambio automático DCT de 8 relaciones. Un híbrido de 1.6 litros y 215 CV. con cambio automático de 6 marchas, y un híbrido enchufable de 1.6 litros y 253 CV. asociado aun cambio automático de 6 velocidades, y tracción 4 WD. Su autonomía en modo eléctrico alcanza los 55 kilómetros. Los precios con descuentos incluidos van desde los 48.376 euros a los 63.123 euros.