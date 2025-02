Ecología y transporte se dan la mano

Manu Cortés Sábado, 21 de noviembre 2020, 01:26 Comenta Compartir

Mercedes inicia la comercialización del nuevo EQV, su primer monovolumen 100% eléctrico con todas las ventajas de habitabilidad, confort y seguridad del conocido Clase V con el que comparte carrocería. El EQV 300 está disponible desde 78.885 euros, e incluye cuatro años de mantenimiento y un amplio equipamiento de serie. El nuevo Mercedes EQV se fabrica en la factoría de la marca alemana en Vitoria, donde llegó el proyecto de producción hace 2 años y desde entonces se han adaptado las líneas de trabajo a los nuevos requerimientos técnicos y de seguridad necesarios para poder ensamblar vehículos eléctricos.

El motor eléctrico y la transmisión automática del nuevo EQV 300 están situados en el eje delantero con la conexión de carga en el lateral del paragolpes. Dispone de una potencia máxima de 150 kW (equivalente a 204 CV). El motor eléctrico, la transmisión automática con una relación de cambio fija, el sistema de refrigeración y los componentes de la gestión electrónica constituyen una unidad compacta. La energía es proporcionada por una batería de iones de litio situada bajo del piso del vehículo. Su ubicación baja y centrada también tiene un efecto positivo en el comportamiento dinámico del EQV, al bajar el centro de gravedad. La instalación de la batería en el espacio debajo del piso también garantiza el mayor espacio posible dentro del habitáculo, ofreciendo la misma habitabilidad y funcionalidad que el Clase V. La flexible instalación de asientos individuales o de bancos corridos también permiten que el EQV se convierta en un vehículo de seis, siete o incluso ocho plazas. La velocidad máxima está auto limitada a 140 km/h (opcionalmente, a 160 km/h). El consumo combinado es de 28 kWh a los 100 kilómetros.

FICHA TÉCNICA: Motor: Eléctrico

Potencia: 150 kW/204 caballos

Velocidad: 140 kms/hora

Par motor: 362 newton-metro

Cambio: Automático

Consumo: 28 kW/hora cada 100 kilómetros

Autonomía: 417 kilómetros

Medidas: Largo: 5,14. Ancho: 1,93 m. Alto: 1,90 m.

Asientos: 7 + 1

Volumen carga: desde 1.030 hasta 4.630 litros

El nuevo Mercedes EQV está equipado con un cargador refrigerado por agua con una capacidad de 11 kW para la carga en tomas de corriente alterna AC en el hogar o en estaciones de carga públicas. La batería cuenta con una garantía de 8 años o 160.000 km. Adicionalmente, el nuevo EQV incorpora de serie un sistema de carga aún más rápido de corriente continua DC y un sistema de carga combinada CCS. En una estación de carga adecuada, que cuente con cargadores super rápidos de hasta 110 kW/hora, el EQV puede cargarse desde el 10 al 80 por ciento de la capacidad de la batería en menos de 45 minutos. Mercedes pone a disposición de sus clientes el sistema de carga Wallbox para el EQV que facilita la carga del vehículo rápida y segura en la instalación adecuada y en colaboración con Iberdrola ofrece una oferta «llave en mano» para la instalación fácil y rápida del cargador, así como asesoramiento sobre todos los aspectos de la movilidad eléctrica.

La función de carga rápida facilita que, por ejemplo, los conductores de taxis o transporte rápido de pasajeros puedan cargar con frecuencia entre trayectos. También es posible definir el nivel de carga en el que el vehículo recomienda la siguiente parada de carga, o la autonomía que desea que le quede al llegar al destino. La aplicación Mercedes me Charge proporciona acceso a los puntos de carga públicos de más de 300 compañías, incluidos los puntos de carga rápida IONITY. Antes de que comience la carga, los clientes registrados se identifican a través del sistema MBUX, la aplicación Mercedes me o con la tarjeta Mercedes me Charge; todo lo demás, incluido el pago, se gestiona automáticamente.

Para garantizar que el rango operativo se utilice al máximo, el EQV también carga sus baterías cuando está en movimiento. Al decelerar o frenar, la rotación mecánica se convierte en energía eléctrica y se usa para cargar la batería de alto voltaje. Con el asistente «ECO» activado, el sistema automáticamente ayuda al conductor a lograr la mejor eficiencia posible combinando datos de navegación, reconocimiento de señales de tráfico e información proporcionada por los sistemas inteligentes de asistencia de seguridad (radar y cámara) ajustando automáticamente el grado de recuperación. También es asistido por los diferentes modos de conducción «Eco Plus», que optimizan los parámetros del vehículo para maximizar la autonomía en función de las diferentes situaciones de uso. El EQV 300 ofrece una autonomía de 357 kms en carretera a velocidad moderada, y hasta 487 kms en uso urbano.

El sistema multimedia de inteligencia artificial MBUX se incluye como equipo de serie en el Mercedes EQV. Se trata de un concepto operativo intuitivo con un sistema de control por voz que se activa mediante un botón en el volante o diciendo «Hey Mercedes»; cuenta con función de autoaprendizaje para adaptarse al usuario y a su voz, e incluso entiende el lenguaje coloquial. El MBUX también se puede controlar mediante la pantalla táctil central de alta resolución de 10,25 pulgadas o en un pad situado en la consola central. Con este sistema, los servicios Mercedes me Connect también alcanzan una nueva dimensión en términos de calidad, mejorando así la experiencia de conectividad general; por ejemplo, los usuarios pueden activar la preclimatización, adaptar los ajustes de carga y manipular el sistema de navegación con inteligencia eléctrica, así como las funciones me Charge. El sistema de navegación del EQV selecciona la ruta optimizada con pocas paradas para cargar y tiempos de carga cortos. También tiene en cuenta la duración prevista para la carga, dando prioridad a las estaciones de carga rápida y también prepara la batería para el proceso.

Todas estas aplicaciones están incluidas de serie, además de los servicios de acceso remoto y el de navegación, durante un periodo de 3 años. Mercedes incluye en el lanzamiento del nuevo EQV el servicio de mantenimiento integrado durante los primeros cuatro años de uso, para que el usuario no tenga que preocuparse de nada. El nutrido equipamiento de serie incluye también un completo paquete de dispositivos de asistencia a la conducción como el asistente de cambio de carril, el control de ángulo muerto, asistente de frenado activo, pantalla táctil de 10,25 pulgadas con MBUX y navegador o los asientos calefactados de conductor y acompañante, entre otros muchos elementos.