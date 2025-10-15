Mercedes GLC 300 diésel PHEV

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Mercedes GLC 300 diésel híbrido enchufable está preparado para recorrer muchos kilómetros con un consumo muy reducido. De hecho se encuentra entre los que menos consumen y disponen de mayor autonomía. Su depósito de combustible le otorga una autonomía cercana a los 900 kilómetros, que si le sumamos la autonomía eléctrica, estimada en casi 130 kilómetros, supera ampliamente los 1.000 kilómetros de autonomía. Si a esto añadimos que el consumo en diésel es ligeramente superior a los cinco litros, el rendimiento kilométrico del Mercedes GLC 300 PHEV es de los mejores del mercado. Es un vehículo preparado para realizar largos viajes por autopista con total seguridad y comodidad.

En cuanto a prestaciones es capaz de alcanzar los 217 kms/h de velocidad punta, y su aceleración para el crono en los 6,4 segundos en el 0-100. Una máquina muy compacta que pesa 2,4 toneladas y que gracias a la tracción integral 4MATIC se mantiene en todo momento sobre railes. La transmisión automática es una 9G-Tronic de la que no te tienes que preocupar pues ella misma se encarga de gestionar en todo momento la relación de cambio más adecuada con total eficacia. El motor de 2.0 litros y cuatro cilindros desarrolla un par de 750 Newton/metro, lo que implica una conducción relajada y muy agradable.

El coche tiene un excepcional comportamiento en curvas dado su volumen y peso, con una dinámica de conducción en curvas muy eficiente. Parece que conduces una berlina pegada al suelo en todo momento. A ello contribuye una suspensión neumática Airmatic donde cada amortiguador actúa por separado regulando las inercias y adaptándose a las necesidades de la conducción en cada momento. Con el paquete de conducción dinámica se incluye el eje trasero direccional, otro invento que reduce el radio de giro y «coloca» el coche en cada curva en la posición adecuada. Circulando rápido por zonas viradas la sensación de seguridad te invita a trazar cada vez un poco más rápido, y en realidad todo lo hace el coche.

La batería de iones de litio de 24,8 kWh tiene una capacidad útil de 31,2 kWh y puede recorrer en modo exclusivamente eléctrico más de 120 kilómetros, lo cual le otorga la etiqueta CERO para circular sin problema por las zonas de bajas emisiones. Circulando en modo exclusivamente eléctrico la velocidad máxima es de 140 kilómetros. A nivel de recarga puede realizarla del 10% al 805 en tan sólo 20 minutos, lo que significa una comodidad añadida.

El modelo se sitúa en el segmento D-SUV con unas medidas que alcanza los 4,7 metros de largo, por 1,89 metros de ancho y 1,64 metros de alto. Dispone de los modos habituales de conducción, incluido el ECO y el Sport para conseguir una mayor dinámica de conducción. Su precio: desde 77.722 euros.