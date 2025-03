La californiana Zero Motorcycles se instala en España «Ha llegado el momento de gestionar de manera directa un mercado importante como es España, mercado en el cual, con distinta suerte, Zero Motorcycles está presente desde el 2009», asegura su responsable para Europa, Umberto Uccelli

Zero Motorcycles se afianza en el mercado español. Y lo hace entrando en nuestro país de forma directa con la búsqueda de nuevos concesionarios y servicios técnicos para ampliar su red comercial.

La presencia en nuestro país de la firma fundada en un garaje en Santa Cruz en el 2006 recibe un nuevo impulso, el definitivo, con la implantación de una estructura propia en España. La gestión la asumirá Josef Morat como Country Manager España.

La marca californiana, que produce motocicletas eléctricas, acumula 15 años de trayectoria, y su mejor carta de presentación es el modelo Zero Motorcycles SR/S. Su aventura en España viene de la mano de Clevermob y Next Motorbike.

Desde la misma sede de Zero Motorcycles EMEA en Holanda, Umberto Uccelli, VP y Managing Director, se ha ilusionado con este nuevo reto y se ha mostrado agradecido a los distribuidores pioneros de la marca en España. «Agradecemos mucho a Clevermob y a Next Motorbike el trabajo realizado en estos años como distribuidores de la marca en España. Ellos seguirán trabajando con nosotros de forma diferente, como concesionarios y serán las referencias en cuanto a los negocios de flotas», y añade que «ha llegado el momento de gestionar de manera directa un mercado importante como es España, mercado en el cual, con distinta suerte, Zero Motorcycles está presente desde el 2009.

Dentro del ambicioso plan de expansión en nuestro país una de sus prioridades es la búsqueda de nuevos concesionarios y servicios técnicos de la marca, dealers que crean y apuesten por una movilidad tan sostenible como divertida materializada en Zero Motorcycles, según ha explicado en un comunicado.