El Honda ADV350 presenta nuevos colores para 2026

Creado a imagen y semejanza de su «hermano mayor» X-ADV 750, el ADV350 es un scooter de media cilindrada y hábitat urbano que conjuga esa misma imagen robusta y aventurera con la detalles prácticos para el día a día. Fue presentado en 2022 y desde entonces ha sido todo un éxito comercial para la firma japonesa: fue el scooter más vendido de más de 300cc en Europa en 2024.

Para 2026, la ADV350 se renueva en su modelo 2026 con una paleta de colores completamente nueva y estará disponible en las siguientes nuevas opciones de color: Pearl Falcon Grey, Iridium Gray Metallic, Mat Pearl Cool White y Mat Coal Black Metallic.

Las mejoras introducidas la temporada pasada incluyeron amortiguadores traseros de depósito separado, ajustables en precarga de muelle, una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad Honda RoadSync para smartphone, con conmutador de control de cuatro direcciones, luz de cortesía para el cofre e intermitentes auto cancelables para mejorar aún más una lista de especificaciones ya impresionante.

Bajo el asiento ofrece espacio para dos cascos integrales (ahora con luz de cortesía). Su equipamiento incluye tecnología led en los faros, una toma USB en la guantera y la llave de proximidad o Smart Key, el parabrisas es ajustable en cuatro posiciones de altura y su pantalla TFT de cinco pulgadas cuenta con conectividad Honda RoadSync para smartphone con un conmutador de control de cuatro direcciones.

Las suspensiones están compuestas por una horquilla de 37mm, con tijas superior e inferior estilo motocicleta, y amortiguadores traseros con depósito separado (revisados para el modelo 2025, ahora con precarga de muelle ajustable). Las ruedas, de 15 pulgadas la delantera y 14 pulgadas la trasera, montan neumáticos tubeless con dibujo mixto de 120/70-15 delante y 140/70-14 detrás. Un disco delantero de 256mm es complementado por un disco trasero de 240mm.

Su motor monocilíndrico de 330 cc, SOHC y cuatro válvulas desarrolla una potencia máxima de 21,5 kW y 31,5 Nm de par. El consumo de gasolina es tan frugal como 28,6km/l (modo WMTC); los 11,7L de capacidad del depósito le dan una autonomía potencial de más de 330 km.

La altura del asiento es de 795 mm. La distancia entre ejes está fijada 1520 mm, con un ángulo de lanzamiento de 26,5° y un avance de 90 mm. El peso en orden de marcha es de 186 kg.

En cuanto a seguridad, ofrece control de tracción, control de Par Seleccionable Honda (HSTC), Señales de Frenada de Emergencia y los intermitentes autocancelables.