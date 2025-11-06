El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Honda V3R 900 E-Compressor Prototype honda press

Honda presenta su revolucionario prototipo sobrealimentado, el V3R 900 E-Compressor Prototype

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:30

Uno de los grandes protagonistas del stand de Honda en el Salón Internacional de la Moto de Milán (EICMA) ha sido el V3R 900 E-Compressor Prototype, el primer modelo en contar con el nuevo motor de tres cilindros en V a 75 grados con refrigeración líquida desvelado el año pasado por la casa nipona, y que destaca principalmente por estar dotado de un avanzado compresor controlado electrónicamente. Este año se confirma una cilindrada de 900cc, manteniendo una forma estrecha y compacta.

Esta tecnología permite una gestión precisa del impulso del motor, ofreciendo un par de respuesta inmediata desde bajas revoluciones, y proporcionando un rendimiento comparable al de un motor de 1200cc.

El modelo se ha desarrollado bajo el concepto «Non-rail Rollercoaster» (Montaña rusa libre), y pretende ofrecer una doble personalidad basada en ofrecer fuertes emociones y confianza en la conducción. Según la marca, el V3R 900 E-Compressor Prototype nace «del objetivo del equipo de desarrollo de ofrecer productos que superen las expectativas de los clientes, con la ambición de hacer realidad la 'Alegría de una movilidad libre y divertida' recogida en la Visión Honda 2030».

Externamente, el prototipo presenta un carenado con tapas laterales asimétricas, mientras que el emblema del depósito estrena el nuevo diseño «Honda Flagship WING», que se introducirá progresivamente en los modelos de gama alta a partir del próximo año.

