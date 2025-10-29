Las motos de Hero, el gigante indio, llegan a España

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:00 Comenta Compartir

Hero MotoCorp, con sede en Nueva Delhi (India), confirma su entrada oficial en España en colaboración con Noria Motos, parte del Grupo ONEX y sus modelos Euro 5+. Con más de 125 millones en todo el mundo, esta expansión supone la entrada de Hero MotoCorp en su 50º mercado internacional, al tiempo que refuerza su presencia en Europa. Este aterrizaje se produce arrancando con dos modelos, la Xpulse 200 4V (que cuenta con una versión Pro) y la Hunk 440.

Hunk 440

Enfocada a conductores con el carnet A2 que busquen una moto urbana, su motor ofrece un par motor de 36 Nm a 4.000 rpm y una potencia de 27 CV a 6.000 rpm. Viene equipada con ABS de doble canal con un disco delantero de 320 mm y un trasero de 240 mm. Cuenta con bastidor de acero y una horquilla de cartucho USD de KYB. Equipa una pantalla TFT digital y conectada con navegación «Turn by Turn» e iluminación Full LED. Su precio es de 3.488 € (IVA incluido), y está disponible en tres colores: azul crepúsculo, negro fantasma y gris titanio.

Xpulse 200

El propulsor de esta ligera aventurera produce 18,9 CV y un par motor de 17,35 Nm. Ofrece tres modos ABS (carretera, todoterreno y rally) y viene equipada con velocímetro digital, pantalla LCD, navegación Bluetooth «Turn by Turn», indicador de posición de marcha, ajuste de brillo y faros Full LED.

En la parte ciclo dispone una horquilla de 250 mm de recorrido regulable en compresión y extensión y un monoamortiguador trasero regulable en precarga con un recorrido de 220 mm. También equipa un manillar sobreelevado para una conducción de estilo off-road. Cuesta 2.592 € y la Xpulse 200 4V Pro, 2.792 €. La Xpulse 200 4V está disponible en azul Nexus/blanco y rojo sport/negro, mientras que la Xpulse 200 4V Pro lo está en su exclusivo blanco perla Fadeless.

Ampliar Hero Hunk 440 y Xpulse 200 hero press

El Sr. Sanjay Bhan, vicepresidente ejecutivo de Hero MotoCorp, afirmó: «La entrada de Hero MotoCorp en España marca un hito decisivo en nuestro proceso de expansión global. Tras nuestra incursión en Italia, nuestro lanzamiento en España refuerza aún más nuestra presencia en Europa, uno de los mercados de vehículos de dos ruedas más dinámicos del mundo. Con una presencia que ahora abarca 50 mercados internacionales en los cinco continentes, reafirmamos nuestro compromiso de redefinir el futuro de la movilidad a través de soluciones de movilidad de última generación que ofrecen libertad y aventuras sin límites a los motociclistas de todo el mundo».

El Grupo ONEX, a través de Noria Motos, pondrá los productos a disposición de los clientes españoles con más de 30 puntos de venta y servicio oficiales en las principales ciudades de España, y tiene previsto ampliar su red a más de 50 puntos de venta para 2026, desplegando gradualmente el 100 % de su red para 2028. La red de Vendedores Autorizados y Servicios Técnicos de Hero MotoCorp cuenta con más de 30 puntos de venta en todo el país.

En nombre del Grupo ONEX, Dawinder Wahla Singh, director comercial, comentó lo siguiente sobre esta asociación: «Estamos orgullosos de asociarnos con Hero MotoCorp en su debut en el mercado español. Tanto Hero MotoCorp como el Grupo ONEX comparten un profundo compromiso con poner al cliente en primer lugar y garantizar una experiencia de propiedad sin fisuras, respaldada por una sólida red de venta y servicio en todo el país. Las Hunk 440 y Xpulse 200 ofrecen una combinación única de tecnología y valor que resonará profundamente entre los consumidores españoles».

Hero MotoCorp cuenta con ocho plantas de fabricación, seis en la India y una en Colombia y otra en Bangladesh, además de dos centros de investigación y desarrollo: el Centro de Innovación y Tecnología (CIT) en la India y el Centro Tecnológico de Alemania (TCG) cerca de Múnich.