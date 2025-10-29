Las principales marcas de motos, exhibiciones de stunt y trial y también pilotos, se dan cita en Milán

El Salón Internacional de la Moto y los Accesorios, EICMA, celebrará su 82 edición en el recinto Fiera Milano Rho, consolidándose una vez más como la cita más importante del motociclismo mundial. Los días 4 y 5 de noviembre estarán dedicados a prensa y profesionales, y del 6 al 9 abrirá sus puertas al público general. En ella se presentarán todos los modelos que están por llegar y algunos prototipos que despertarán las pasiones de todos los asistentes. Todas las marcas del sector estarán presentes en una zona de exposición que llenará varios pabellones que no te puedes perder.

De hecho, hay más de 730 expositores confirmados, en representación de cerca de 2.000 marcas procedentes de más de 50 países. Italia concentra el 30% de los expositores, reforzando su papel como epicentro europeo de la industria. En la edición anterior, más de 600.000 visitantes pasaron por los pabellones del recinto ferial, un récord que se espera superar este año. Amplia cobertura mediática internacional con más de 8.000 periodistas acreditados y retransmisiones en más de 100 países.

Y es que EICMA 2025 no es solo una exposición de modelos y tecnología: es una experiencia viva, un lugar donde el visitante siente la moto en cada pabellón. Este año, el evento apuesta por una mayor interactividad, emoción y cercanía con las marcas, combinando deporte, cultura, entretenimiento y tecnología.

Asimismo, un espacio al aire libre acogerá exhibiciones de motocross, freestyle, flat track, stunt y trial, con presencia de pilotos profesionales, campeones del mundo y jóvenes talentos. Las jornadas contarán con competencias en directo, música, speaker animadores y una atmósfera de festival que convierte la experiencia en un auténtico show.

Asimismo, los visitantes podrán subirse y conducir motos y scooters de todas las categorías -desde eléctricas urbanas hasta trail de aventura- en circuitos cerrados diseñados para ofrecer una experiencia segura y realista. Marcas como Honda, BMW, KTM, Yamaha, Ducati, Zero Motorcycles y muchas más participarán en estas pruebas abiertas, donde instructores certificados guiarán cada experiencia.

También habrá un espacio dedicado a la movilidad del futuro, con startups, soluciones de conectividad, inteligencia artificial aplicada a la conducción, accesorios inteligentes y nuevos sistemas de propulsión sostenible. Así, los visitantes podrán probar motos eléctricas, e-bikes y scooters híbridos, además de conocer en persona a los creadores y diseñadores detrás de los proyectos más innovadores.

Y no podían faltar encuentros con diseñadores, ingenieros y pilotos de competición, presentaciones de productos y coloquios sobre seguridad, diseño y tecnología. También habrá workshops de personalización y mantenimiento, y sesiones con influencers del mundo motero y creadores de contenido.

Finalmente, y como también busca un enfoque familiar, contará con zonas infantiles temáticas, simuladores de conducción, circuitos para niños y experiencias interactivas donde los más pequeños pueden iniciarse en la conducción de forma lúdica y segura. Además de food trucks, áreas chill-out, música en vivo y merchandising oficial, haciendo del evento un plan ideal para disfrutar todo el día.

