El BMW Z4 dice adiós con una edición final muy exclusiva

El BMW Z4, un roadster que desde su lanzamiento en 2002 ha representado el placer de la conducción y el ADN deportivo de la marca, se acerca al final de su recorrido.

BMW ha anunciado el lanzamiento del BMW Z4 Final Edition, una versión muy especial que conmemora el legado del biplaza antes de que su producción cese definitivamente en marzo de 2026.

Los entusiastas de la marca tendrán una oportunidad limitada para adquirir esta pieza de coleccionista. El plazo para encargar el BMW Z4 Final Edition comenzará a finales de enero de 2026.

De esta edición tan exclusiva, España dispondrá de tan solo 10 unidades. La Final Edition subraya el estilo individual del roadster con elementos de equipamiento específicos tanto en el exterior como en el interior.

Ampliar Interior de esta edición final del modelo F. P.

El rasgo más distintivo en el exterior es el exclusivo acabado de pintura Frozen Matt Black, disponible únicamente para esta edición especial. Este color se combina con el acabado exterior M High-gloss Shadowline, que forma parte de todos los modelos Final Edition.

Aunque este color es el característico, los clientes también podrán seleccionar otros colores de la gama BMW Z4 sin coste adicional. Además, el conjunto incluye el freno M Sport en High-gloss Red, que destaca por su atractiva estética y su eficaz deceleración. En el habitáculo, la exclusividad se acentúa con los detalles en rojo.

Detalles Rojos Exclusivos

Unas distintivas costuras rojas en contraste, seleccionadas específicamente para la Final Edition, recorren el panel de instrumentos, la consola central, los revestimientos de las puertas y los asientos M Sport, tapizados en cuero Vernasca/Alcántara.

El carácter deportivo se complementa con el volante M Alcántara con costuras de contraste a juego y los listones de los umbrales de las puertas grabados que realzan su exclusividad.

La Final Edition se extiende a toda la gama de propulsores disponibles del roadster: BMW Z4 sDrive20i con 145 kW/197 CV, BMW Z4 sDrive30i con una potencia de 190 kW/258 CV y BMW Z4 M40i (tope de gama) equipado con el motor de seis cilindros en línea de 250 kW/340 CV.

Ampliar Estas son las anteriores ediciones del modelo F. P.

El Z4 forma parte de una exitosa y larga tradición de deportivos descapotables biplaza de BMW, que incluye iconos como el BMW 328 Roadster, el BMW 507 y el BMW Z8.

El BMW Z4 se presentó en otoño de 2002 como sucesor del BMW Z3 y conocido internamente como la serie E85. Fue fabricado en la planta de Spartanburg y destacó por su capó largo, su distribución de peso 50/50 y una rigidez torsional sin precedentes.

Z4: Edición Coleccionista

Su versión más potente fue el Z4 M Roadster, con el motor de 252 kW/340 CV del BMW M3. La segunda generación, serie E89, presentada en 2008, introdujo un techo rígido retráctil electrohidráulico de serie, de dos secciones de aluminio, que se abría o cerraba en 20 segundos. También fue la primera vez que incorporó el sistema de infoentretenimiento BMW iDrive.

La tercera generación (Actual), presentada en 2018, es una interpretación moderna que utiliza una capota de tela accionada eléctricamente, con un diseño interior purista centrado en el conductor. La Final Edition será la coronación de esta generación, que también vio al Z4 M40i ofrecerse con transmisión manual desde 2024 como Pure Impulse Edition.