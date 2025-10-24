Jaguar I-TYPE 7: un bólido de Fórmula E con ADN de calle

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:53 Comenta Compartir

Jaguar TCS Racing ha desvelado hoy el nuevo diseño de carrocería de su monoplaza Jaguar I-TYPE 7 para el campeonato mundial ABB FIA de Fórmula E 2025/26, marcando el inicio de su décima temporada en la competición.

Esta nueva imagen, que mantiene la emblemática paleta de negro, blanco y dorado, refleja el espíritu innovador del equipo con contrastes marcados y elementos geométricos dinámicos.

El Jaguar I-TYPE 7, que ya es el bólido con más triunfos en la era GEN3 Evo (seis victorias para Jaguar TCS Racing), inicia su segundo año de homologaciones con una configuración sin cambios. Sin embargo, incorpora una estructura directiva y deportiva renovada para la temporada: Ian James asume el puesto de nuevo Team Principal.

El veterano piloto Mitch Evans se une al campeón mundial de Fórmula E 2019/20 António Félix da Costa. Juntos, suman 14 victorias en la Fórmula E, conformando la combinación de pilotos y equipo con más logros en la historia del campeonato.

Tecnología de Vanguardia en el I-TYPE 7. El I-TYPE 7 representa la vanguardia de la ingeniería de la era GEN3 Evo. Para la temporada 2025/26, el bólido presenta componentes periféricos nuevos desarrollados por Jaguar: el sistema de propulsión es totalmente nuevo, compuesto por un inversor rediseñado, la unidad de generación del motor (MGU) y una transmisión homologada.

Las mejoras clave incluyen un sistema eléctrico auxiliar más ligero que ha optimizado el equilibrio de la maniobrabilidad, una gestión térmica mejorada que aumenta la eficiencia de la MGU, y una suspensión trasera de nuevo desarrollo para una mayor adaptabilidad a los distintos circuitos.

En cuanto a las regulaciones GEN3 Evo, el I-TYPE 7 se adapta a los cambios que incluyen una nueva carrocería, y la capacidad de tracción total en los duelos clasificatorios, el lanzamiento y las fases de MODO ATAQUE.

La tecnología de hardware y software probada por Jaguar TCS Racing en la pista se transferirá a la próxima generación de automóviles de carretera totalmente eléctricos de Jaguar, anticipada con el Jaguar Type 00. Los pilotos, Evans y Da Costa, probarán el Jaguar I-TYPE 7 en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia a partir del 27 de octubre, antes de la prueba femenina que se celebrará en el mismo trazado el 31 de octubre.