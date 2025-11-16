Este es el León con tracción delantera más potente fabricado hasta la fecha

N.S. Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

Cupra vuelve a superar los límites del rendimiento y el diseño con la presentación del León con tracción delantera más potente: el nuevo Cupra León VZ TCR. Se trata de una atrevida reinterpretación del modelo compacto de la marca, que rinde homenaje al Cupra León VZ TCR de carreras, un coche que compite y gana en campeonatos de todo el mundo.

En su corazón se encuentra un motor turboalimentado de gasolina de 2,0 litros que desarrolla 325 CV de potencia y 420 Nm de par máximo, lo que lo convierte en el Cupra León de tracción delantera más potente jamás fabricado. Este propulsor se asocia a una transmisión DSG de doble embrague de siete velocidades y al bloqueo de diferencial delantero integrado y controlado electrónicamente (VAQ), que ayuda a ofrecer un mayor control de la tracción con la máxima entrega de potencia. Con su rápida aceleración de 0 a 100 km/h en solo 5,6 segundos y su velocidad máxima sin restricción electrónica, permite a los conductores experimentar todo su potencial.

El chasis se ha puesto específicamente a punto para ofrecer una precisión propia de un coche de competición, que además incluye el control de chasis adaptativo (DCC) para proporcionar una respuesta en milisegundos y un ajuste personalizado de la firmeza de los amortiguadores, y el sistema CUPRA Drive Profile de modos de conducción totalmente configurables. Los frenos delanteros firmados por Akebono con pinzas de 6 pistones y discos ventilados y perforados, aseguran una frenada excepcional, y se complementan con una dirección más dinámica para lograr la máxima agilidad sobre el asfalto. Y una banda sonora visceral emerge de las cuatro salidas de escape de color Copper, reforzando su carácter inconfundible.

La edición especial Cupra León VZ TCR no solo se inspira en las carreras, sino que nace de ellas. Se basa en el éxito probado de Cupra Racing, donde el León VZ TCR de competición sigue dominando los campeonatos de turismos de todo el mundo en 2025. Así, el nuevo Cupra León VZ TCR transforma al modelo compacto en una máquina inspirada en los circuitos.

Con asientos traseros extraíbles, una barra antitorsión y una red integrada, el León VZ TCR se convierte en un vehículo enfocado a la conducción pura, que reduce su peso para agilizar su respuesta. Las exclusivas llantas de aleación ligera, diseñadas específicamente para este modelo, mejoran las prestaciones y el impacto visual. Los neumáticos de alto rendimiento de 245 mm de ancho ofrecen un gran agarre, mientras que los cinturones de seguridad de cuatro puntos en los asientos delanteros CUPBucket y el número de serie grabado con láser en el panel de la puerta, subrayan su exclusividad y su vocación deportiva.

Cuenta con un diseño exterior exclusivo, con elementos distintivos como un alerón en el techo, dos splitter -uno delantero y otro trasero-, faldones laterales, un difusor y otros componentes aerodinámicos. El logotipo de Cupra en negro cromado situado en el capó refuerza el carácter intrépido del coche. El exterior se complementa con las carcasas de los retrovisores exteriores en fibra de carbono negra y un sutil emblema VZ TCR en la parte trasera.

Limitado a solo 499 unidades, el León VZ TCR de calle es un homenaje al legado de las carreras de Cupra. Cada coche representa uno de los 499 León de competición fabricados a lo largo de los años. Así, la marca celebra de esta manera una historia del más alto rendimiento, pasión y éxito. Diseñado y desarrollado en Barcelona, en la sede de la marca en Martorell, donde también se fabricará. Se lanzará al mercado a finales de 2026.

