Lexus LFA Concept, un deportivo que fusiona herencia y electrificación

Lexus ha presentado el LFA Concept, un modelo surgido como un estudio para un vehículo deportivo eléctrico de batería (BEV).

Nacido de la firme convicción del presidente de Toyota Motor Corporation (TMC), Akio Toyoda, también conocido como el Master Driver Morizo, de que ciertas técnicas y habilidades de fabricación de automóviles deben preservarse y transmitirse a la siguiente generación. Ahora el Lexus LFA Concept es un modelo de coche deportivo BEV que se está desarrollando.

Siguiendo los pasos del Lexus LFA, el Lexus LFA Concept encarna el principio «Shikinen Sengu» de la marca, por el cual, las técnicas y habilidades se transmiten por parte de los veteranos en la fabricación de automóviles a una generación más joven para que puedan ser aprendidas y evolucionar. Mientras busca tanto el rendimiento de conducción como la excelencia en el diseño, Lexus trabaja en un esfuerzo «de un solo equipo» para crear un coche deportivo BEV que supere las expectativas de sus clientes.

Lexus pretende seguir afrontando los desafíos del futuro de la fabricación de automóviles, mediante tecnologías electrificadas cada vez más refinadas y técnicas, junto con las habilidades heredadas.

Un deportivo BEV de nueva generación

El Lexus LFA Concept es un modelo conceptual de coche deportivo de nueva generación que manifiesta el «Shikinen Sengu» de la marca. Centrada en los tres elementos clave: un bajo centro de gravedad, un reducido peso con alta rigidez y la búsqueda del rendimiento aerodinámico, explora un potencial que es único de los eléctricos de batería (BEV).

De hecho, Lexus comenzó con elementos como un chasis completamente de aluminio, ligero y de alta rigidez y una posición de conducción ideal que mejora la sensación de unidad entre el coche y el conductor. Lexus, líder en electrificación de vehículos, ha dado forma a un coche deportivo apto para la era de la electrificación, con el deseo de brindar placer al volante y demostrar el potencial de los coches deportivos eléctricos (BEV). Así, esta búsqueda de una configuración óptima para BEV ha dado lugar a una fusión de alto rendimiento de conducción, y a un diseño atemporal que perdurará en la próxima generación.

El nombre del modelo «LFA» no está vinculado a vehículos propulsados por motores de combustión interna. Simboliza un vehículo que encarna tecnologías que sus ingenieros deberían preservar y transmitir a la siguiente generación. Del pasado al futuro: el Lexus LFA Concept es un testimonio de cómo Lexus está preservando y transmitiendo el valor de los coches deportivos y el conocimiento en fabricación de coches para que puedan conservarse y evolucionar.

Discover Immersion

La emoción de conducir es un valor constante en el atractivo de los coches deportivos, incluso cuando los tiempos cambian. El Lexus LFA Concept está concebido como un coche que puede permitir un disfrute más profundo y puro de esa cualidad, sumergiendo al conductor en una experiencia inmersiva como ninguna otra antes.

Ampliar Esta es la esencia de «Discover Immersion». F. P.

Igualmente, la sensación de inmersión nació de la búsqueda de lograr un alto nivel de fusión entre el rendimiento aerodinámico y la belleza escultórica. El habitáculo, centrado en una posición de conducción ideal, ha sido refinado hasta el más mínimo detalle. La armonía entre la funcionalidad y la belleza en todo el diseño transforma la operación en una extensión de la conciencia del conductor, para poder sumergirlo de manera profunda en la experiencia de conducción.

Deportivo BEV del Futuro

El Lexus LFA Concept busca un equilibrio de estilo refinado con un valor atemporal que prevalecerá en la próxima generación. Utilizar el chasis totalmente de aluminio como base ha dado como resultado una versión que maximiza el rendimiento de los deportivos. Al mismo tiempo, su silueta trasera baja y fluida hereda la belleza escultórica del Lexus LFA, mostrando proporciones clásicas de coupé. Además, presenta una nueva forma ideal de coche deportivo con un atractivo universal que trasciende las fronteras de naciones, culturas y tiempos, lo que conmueve el corazón.

Lexus: Artesanía Eléctrica

El habitáculo inmersivo ofrece una posición de conducción perfecta, mejorando la sensación de unidad entre coche y conductor para ofrecer un placer de conducción sin precedentes.

El interior ha sido diseñado con sencillez, utilizando componentes funcionales distribuidos alrededor del conductor y generando una sensación de anticipación. Asimismo, el volante ha sido diseñado para uso en deportivos, eliminando la necesidad de cambiar la posición de las manos al girar, mientras que la disposición de los interruptores permite el funcionamiento táctil para un control intuitivo del vehículo. En conjunto, el enfoque minimalista combina el atractivo del diseño mecánico con un espacio interior sencillo para crear un entorno inmersivo y único.