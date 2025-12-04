Limitado a 4.000 unidades en todo el mundo: Así es el nuevo Cupra Formentor VZ5

N. S. Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

Cupra tiene un Formentor VZ5 nuevo listo para saltar al ruedo. Limitado a solo 4.000 unidades en todo el mundo, este SUV crossover de altas prestaciones cuenta con 390 CV de potencia y 480 Nm que ofrece el motor de cinco cilindros 2.5 TSI, y su exclusiva secuencia de encendido 1-2-4-5-3 y su sistema de escape crean un sonido característico, repleto de emoción, que ayuda a mejorar la experiencia de conducción. En combinación con una transmisión DSG de doble embrague y siete velocidades, el VZ5 acelera de 0 a 100 km/h en solo 4,2 segundos. Y, por primera vez, su velocidad máxima ya no está limitada electrónicamente, lo que libera todo el potencial del motor de cinco cilindros y proporciona sensaciones más puras, alcanzando una velocidad máxima de 280 km/h.

En el interior, un indicador lumínico de cambio de marcha en el Digital Cockpit añade un toque exclusivo inspirado en la competición: los LED verdes parpadean a medida que aumentan las revoluciones y se vuelven rojos cuando el motor se acerca a su régimen máximo de 7.000 rpm, en un crescendo visual a la altura de la sinfonía mecánica.

La dinámica del VZ5 se sustenta en su bastidor, que rebaja la altura en 10 milímetros y cuenta con suspensión delantera de tipo McPherson y un eje trasero con multibrazo independiente. Se suma a todo ello el control de chasis adaptativo (DCC), que ofrece 15 niveles de ajuste de la firmeza de la amortiguación para adaptar la respuesta del vehículo a las condiciones de la carretera y a las exigencias del conductor.

Seleccionables a través del volante Cupra, los modos de conducción del VZ5 (Comfort, Sport, Cupra, Drift, Individual y Offroad) transforman el carácter del coche. Desde la respuesta del acelerador hasta la iluminación ambiental, cada perfil modifica la experiencia. El modo Drift, en particular, da rienda suelta al lado más lúdico del VZ5, ya que desactiva el ESC, el Torque Splitter deriva todo el par a una sola rueda, la trasera exterior de la curva, para realizar derrapes controlados en circuitos cerrados.

Y a la hora de frenar, el VZ5 responde con confianza. Las pinzas de seis pistones de la marca de competición Akebono forman parte de la dotación de serie en esta edición limitada. Alojadas en las exclusivas llantas de aleación VZ5 de 20 pulgadas con acabado en Copper y negro, y ejerciendo presión sobre los discos ventilados y perforados de gran tamaño, ofrecen una potencia de frenado y un tacto del pedal de freno a la altura de los demás indicadores de rendimiento del VZ5.

El diseño interior y exterior del Formentor VZ5 ha sido creado para despertar emociones mediante la fusión de rendimiento y carácter. Sus proporciones dinámicas atraen la mirada hacia la parte delantera, donde destacan la parrilla Sport Black y un paragolpes con un contorno rediseñado. El nuevo splitter con la inscripción VZ5 también resalta en la parte frontal. En la parte trasera destacan un alerón de fibra de carbono, un paragolpes rediseñado y un difusor. Este último alberga las cuatro salidas de escape diagonales con acabado Copper, que refuerzan la deportividad. Los logotipos Cupra y VZ5 figuran en la zaga en cromado oscuro, lo que pone de relieve la condición de serie limitada del vehículo, con un toque extra de sofisticación.

En el interior, el puesto de conducción del VZ5 es un ejemplo de precisión. Los asientos Bucket Dinamica de serie y los CUPBucket opcionales, están montados en una posición baja para ofrecer una ergonomía inspirada en los coches de competición. Y el elemento central es el Digital Cockpit de 10,25 pulgadas, con vistas personalizables que van desde los clásicos diales hasta la navegación a todo color, complementado con una pantalla táctil de info-entretenimiento de 12,9 pulgadas ofrece navegación online en 3D (opcional), reconocimiento de voz natural y control por gestos.

