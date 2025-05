Nuevo Iveco T-WAY: para las misiones off-road más extremas

S. M. Madrid Viernes, 7 de mayo 2021, 01:06 Compartir

Iveco ha presentado su nuevo vehículo pesado off-road, el T-WAY. Ha sido diseñado para ofrecer las mejores prestaciones en cualquier misión off-road. Destaca por sus prestaciones fuera del asfalto, su robustez y su rigidez torsional. Hereda de sus predecesores la legendaria robustez del chasis de acero de alta resistencia con unos largueros de 10 mm de grosor, con un momento flector de 177 kNm que le sitúa en lo más alto del segmento. El eje delantero tiene una capacidad máxima de hasta 9 toneladas y, para maximizar la resistencia y el rendimiento, el cubo reductor en el eje trasero forma parte del equipamiento de serie. El nuevo sistema de suspensión trasera de alta resistencia para ejes de tipo tándem optimiza el peso del vehículo y mejora el rendimiento fuera de la carretera con una mayor distancia al suelo y un mejor ángulo de salida.

El T-WAY ofrece toda la potencia necesaria para la tracción y la toma de fuerza con el fiable y eficiente motor Cursor 13 de Iveco (13 litros) que desarrolla hasta 510 CV, superando en 10 CV las cifras del Trakker. Para configuraciones más ligeras, también está disponible con el motor Cursor 9. Estos van acoplados a las más que probadas cajas de cambios automatizadas HI-Tronix de 12 y 16 velocidades, que ahora también cuentan con nuevas funciones específicamente pensadas para los trayectos fuera de carretera.

Incluyen la función Hill Holder para ayudar a los arranques en pendientes pronunciadas, el modo Rocking para ayudar a recuperar la tracción en condiciones resbaladizas y el modo Creep para circular a velocidad ultrabaja. Para los tramos de carretera, el sistema HI-Cruise mejora aún más la eficiencia de la transmisión. Incluye el cambio de marchas predictivo, el control de crucero predictivo y una función eco-roll que utiliza la inercia del vehículo cuando este circula cuesta abajo. Con estos nuevos algoritmos, las transmisiones HI-Tronix ofrecen la estrategia de cambio de marcha perfecta para cada aplicación.

El T-WAY ha sido diseñado para conseguir la máxima eficiencia y productividad gracias a una multitud de funciones, un menor peso en orden de marcha y nuevas características telemáticas y servicios digitales. Ofrece una nueva solución de ahorro de combustible para las misiones que requieren el funcionamiento de la tracción total (AWD) de forma ocasional: el sistema de tracción hidrostática HI-Traction para los modelos 6x4 rígidos y articulados. Funciona a velocidades de hasta 25 km/h y se activa automáticamente para proporcionar tracción hidráulica adicional a las ruedas delanteras cuando sea necesario. Ofrece importantes ventajas en términos de consumo de combustible y carga útil en comparación con la solución AWD. El bajo peso en vacío se ha reducido aún más en 325 kg en comparación con el Trakker, con el nuevo diseño del soporte tándem en los ejes traseros, que ahora es un componente de una sola pieza.

El T-WAY cuenta con la mejor conectividad de su categoría, lo que se ha convertido en sello de la gama WAY a través de la Connectivity Box de serie. Este sistema de conectividad proporciona telediagnósticos y avisos de mantenimiento predictivo. Esto permite a los flotistas supervisar a distancia el estado de cada vehículo en todo momento para garantizar la máxima eficiencia. La cartera de servicios de conectividad de Iveco ON, en constante expansión, se centra en maximizar la productividad de los clientes y la durabilidad del vehículo, así como de minimizar el tiempo de inactividad no planificado.

El diseño de la cabina está centrado en el confort y la seguridad del conductor. La cabina del Iveco T-WAY comparte la estética y practicidad para el conductor de la gama WAY, con sus líneas elegantes y aerodinámicas. Disponible en dos versiones - cabina corta AD y cabina larga AT con techo estándar o elevado - se centra en la funcionalidad para facilitar el trabajo diario del conductor con características que mejoran la visibilidad, protegen de la suciedad y simplifican las operaciones de mantenimiento y reparación. Toda la zona del conductor ha sido creada para proporcionar un entorno práctico y de fácil convivencia. El cómodo y ergonómico asiento del conductor, junto con el volante multifunción de nuevo concepto, garantizan un excelente confort.

La seguridad del conductor es primordial en las duras condiciones a las que suele enfrentarse el Iveco T-WAY. Está diseñado para proporcionar la máxima protección, con características de seguridad que superan con creces los requisitos de homologación. El nuevo sistema de frenos cuenta con EBS de serie, los frenos de disco completos están disponibles en los modelos con PWD y los nuevos ADAS (sistemas avanzados de asistencia a la conducción) están disponibles en toda la gama.