Omoda electrifica su gama en España con su nuevo SUV híbrido Omoda 5

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:05

La marcha china Omoda avanza en su proceso de electrificación, con la llegada a España del Omoda 5 SHS-H, su primer SUV híbrido (HEV) con etiqueta Eco de la DGT. Con un precio de partida de 23.990 euros ofrece una alternativa eficiente y conectada a las nuevas necesidades del mercado.

El Omoda 5 SHS-H combina un motor eléctrico de 150 kW (204 CV) con un propulsor de combustión 1.5 TGDI de 105 kW (143 CV), alcanzando una potencia total combinada de 165 kW (224 CV) y un par máximo de 295 Nm. Esta configuración permite una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 7,9 segundos y una velocidad máxima de 175 km/h.

El sistema híbrido regula de forma automática la intervención de los motores eléctrico y térmico en función de la demanda de potencia y las condiciones de conducción. A su vez, los modos Eco y Sport ajustan los parámetros de entrega y gestión energética para optimizar la eficiencia o el rendimiento dinámico.

Esta nueva versión conserva el lenguaje de diseño de la marca, combinando líneas deportivas con proporciones equilibradas propias de un SUV compacto. Mide 4,44 metros de largo y 2,61 metros entre ejes, unas dimensiones que le otorgan presencia y habitabilidad a partes iguales.

En el exterior destacan las luces diurnas minimalistas con un nuevo diseño más deportivo «Sharp Blade», la nueva parrilla paramétrica sin bordes y los detalles tridimensionales, que refuerzan su carácter moderno y tecnológico. Según la versión, puede equipar llantas de 17 o 18 pulgadas, acentuando su imagen dinámica.

Omoda 5 F. P.

El interior ofrece un entorno digital y envolvente, con un diseño centrado en la ergonomía y la conectividad. La doble pantalla curva de 12,3 pulgadas, el volante multifunción y el túnel central flotante con mandos integrados crean un espacio de conducción intuitivo, donde cada elemento está orientado al confort y la funcionalidad.

Además, es el único de su segmento equipado con la tercera generación de la cámara multifunción Bosch EVO, cuya capacidad de procesamiento se ha incrementado +300% respecto a la generación anterior. El sistema ha mejorado significativamente el reconocimiento de líneas de carril en diferentes condiciones climáticas.

La batería LFP que equipa el Omoda 5 SHS-H ofrece una capacidad de 1,83 kWh y una de las potencias de descarga instantánea más altas del sector. A una temperatura ambiente de 25 °C y con un estado de carga (SOC) igual o superior al 50 %, puede alcanzar una potencia de descarga instantánea de hasta 85 kW durante 10 segundos. Este rendimiento se traduce en una entrega de potencia más enérgica y una mejora notable en las aceleraciones rápidas. En materia de seguridad, si detecta una avería o un impacto se desconecta en tan solo 2 milisegundos.

Además untegra más de 20 asistentes a la conducción (ADAS), entre ellos el mantenimiento de carril, la frenada automática de emergencia o el control de crucero adaptativo.

