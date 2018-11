Subaru XV 1.6 Executive Plus, desde 26.400 euros Versión tope de gama con asientos de cuero, techo solar y asiento del conductor eléctrico Martes, 27 noviembre 2018, 19:46

El XV es el modelo de mayor éxito comercial de Subaru en nuestro mercado por sus cualidades como SUV polivalente y otras características habituales de la marca, como el motor de tipo bóxer de cilindros opuestos y la tracción integral de serie en todas las versiones. Además ha estrenado la nueva plataforma global del fabricante que le proporciona mayor seguridad y dinamismo. Ahora, la gama se amplía con la versión Executive Plus, con un equipamiento lujoso como tapicería de cuero y techo solar de serie.

El motor genera 114 caballos de potencia y se asocia al cambio automático Lineatronic, para una respuesta más suave en todo el margen de revoluciones, pero con la posibilidad de acortar el desarrollo para una conducción más deportiva gracias a la función Low. El consumo combinado del XV en el más exigente ciclo WLTP es de 8,0 l/100 km que corresponde a unas emisiones de CO2 de 180 gramos por kilómetro.

El nuevo Subaru XV incluye de serie la tercera generación del sistema de seguridad preventiva EyeSight. El dispositivo emplea dos cámaras estereoscópicas con sensores a ambos lados del espejo retrovisor interior para monitorizar las condiciones del tráfico y asistir en condiciones críticas para prevenir o mitigar las consecuencias de un posible accidente por distracciones del conductor.

El sistema reconoce objetos tales como vehículos y sus luces de frenado, peatones y ciclistas y reacciona solo después de avisar al conductor; actúa en conjunto sobre el motor, la transmisión y los frenos en el caso de que no se tome una acción evasiva, no se pise el freno con la fuerza suficiente o simplemente no se apliquen los frenos en absoluto.

EyeSight es un asistente a la conducción, cuyo fin es limitar el riesgo de sufrir un accidente derivado de situaciones específicas a través de la aplicación de sus funciones principales. Es el caso de la frenada precolisión que funciona hasta 50 km/h, el control de crucero adaptativo (de 0 a 180/km/h), el control precolisión del acelerador y la advertencia de desvío y salida de carril.

El modelo sustituye a la actual versión Executive e incorpora techo solar, asientos de cuero y reglaje eléctrico del asiento del conductor. También incorpora sistema de detección de vehículos trasero y ángulo muerto, asistente de haz de luz, llave de acceso con botón de arranque y acceso mediante código PIN.