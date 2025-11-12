Nuevo Audi Q3 en su tercera generación

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Audi acaba de poner a la venta la tercera generación del Q3, un modelo que para la marca alemana es un auténtico superventas. En España es su modelo más vendido. En 2024 matricularon más de 11.000 unidades. Se fabrica en Hungría, y en esa nueva entrega también llega con motores diésel, gasolina e híbrido enchufable con 120 kilómetros de autonomía en modo exclusivamente eléctrico.

La primera generación del Q3 vio la luz en 2011 y se vendieron más de 13 millones de unidades en todo el mundo. La segunda generación llegó en 2018, y ahora le toca el turno a una nueva entrega que viene para liderar el segmento de los SUV Premium. Con un diseño más robusto, musculado, espacioso y tecnológico, mide 4,53 metros de largo, ha crecido tres centímetros con respecto a la generación anterior. Su anchura es de 1,86 metros y 1,58 metros de alto. Su maletero aumenta la capacidad en 68 litros. Ahora tiene 488 litros, ampliables hasta los 1.386 litros. En el frontal se destaca la parrilla Singleframe con unas ópticas diurnas afiladas y un labio frontal aerodinámico. Por el lateral sus hombros se hacen más musculosos, y en la versión con la carrocería Sportback se muestra una mayor deportividad gracias a una línea de techo que baja 29 milímetros. Por la zaga monta una línea luminosa que recorre todo el ancho del vehículo con los aros iluminados, e integra un difusor en el paragolpes. Se puede elegir en 11 colores disponibles.

El interior es muy amplio y en acabados de primera calidad, con una pantalla de información para el conductor de 11,9 pulgadas más otra de 12,8 pulgadas con función táctil para el infoentretenimiento. Destaca una nueva unidad de control integrada en columna de dirección que acoge botones físicos de las principales funciones. Los faros digitales son Matrix LED con 25.600 micro LED y cuatro firmas lumínicas diferentes. La luces traseras son OLED digitales con cuatro firmas lumínicas. El diseño de la pantalla digital es curvo y orientado al conductor, y dispone de el asistente «Hey Audi» con inteligencia artificial.

Se puede elegir con cuatro opciones mecánicas: el base es un propulsor 1.5 TFSI de 150 CV., le sigue el 2.0 TFSI de 204 CV., y el diesel TDI de 2.0 litros y 150 CV. La joya de la corona es el motor PHEV ehybrid con 272 CV. de potencia y 120 kilómetros de autonomía en modo exclusivamente eléctrico gracias a una batería de 25,7 kW.

Está disponible en tres niveles de acabado: Advance, SLine y BlackLine, con unos precios que se inician en los 48.270 euros sin descuentos de la marca.