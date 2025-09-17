Nuevo Kia EV5 diseñado para Europa

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El nuevo Kia EV 5 es un SUV 100% eléctrico que se moverá en el segmento C del mercado y utiliza la nueva plataforma diseñada por Kia E-GMP específica para vehículos eléctricos. Mide 4,6 metros de largo por 1,87 metros de ancho y 1,67 metros de alto. Su batalla alcanza los 2,75 metros para configurar un interior muy espacioso.

El Kia EV5 lleva la innovación eléctrica al segmento C- SUV, el de mayor volumen y más rápido crecimiento de Europa. Fabricado sobre la arquitectura EV específica de Hyundai Motor Group, la Plataforma Modular Eléctrica Global (E-GMP) con tecnología de 400 V, el EV5 armoniza el atrevido estilo SUV con la funcionalidad cotidiana y la tecnología más avanzada. Con un diseño robusto pero refinado, un habitáculo espacioso y flexible, así como soluciones eléctricas de última generación, el EV5 está concebido para satisfacer las expectativas y el estilo de vida de los clientes europeos.

El EV5, presenta una silueta robusta y cuadrangular, un pilar D prominente y la firma luminosa «Star Map» de Kia en la parte delantera y trasera. Las tres opciones de llantas ofrecen ventajas tanto visuales como funcionales: 18» o 19» para el modelo básico, 19» para el elegante EV5 GT-Line y, más adelante, 20» para el deportivo EV5 GT.

El habitáculo está concebido para satisfacer las necesidades prácticas del estilo de vida europeo. Los asientos traseros se abaten completamente, maximizando el espacio del maletero y creando una generosa zona de carga de hasta dos metros de longitud. Las soluciones funcionales, como la consola central con almacenamiento, lo hacen ideal tanto para la ciudad como para las actividades al aire libre, adaptándose perfectamente a la vida urbana y a las excursiones por la naturaleza.

Cuenta con una batería de 81 kW que le permitirán conseguir una potencia equivalente a 217 CV. con una autonomía máxima de 530 kilómetros, y la posibilidad de realizar cargas ultra rápidas en 30 minutos.

También cuenta on función bidireccional, incluida la carga desde el vehículo (V2L) que ofrece hasta 3,6 kW de potencia, el EV5 permite a los usuarios utilizar la batería del vehículo para suministrar energía a dispositivos independientes con una toma interior o un adaptador externo. El modelo también está equipado con el hardware adecuado para la conexión del vehículo a la red (V2G), listo para funcionar una vez que la infraestructura o la normativa de cada país lo permitan. Los precios se comunicarán unos días antes del inicio de su comercialización.