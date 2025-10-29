Nuevo Mercedes GLC EV Mercedes-Benz pone a la venta el nuevo GLC eléctrico con hasta 707 kilómetros de autonomía por 77.125 euros. Puede recargar más de 300 kilómetros en tan sólo 10 minutos

Completamente nuevo, pero familiar y fiel a sus orígenes: el nuevo GLC eléctrico (consumo de energía combinado: 18,9 – 15,1 kWh/100 km | emisiones de CO2, ciclo mixto: 0 g/km | Clase CO2: A) es el primer Mercedes‑Benz que estrena la nueva parrilla cromada iluminada y animada. Más que un elemento de diseño, esta parrilla redefine la nueva cara de la marca.

El nuevo GLC eléctrico nace con una promesa clara: ofrecer una sensación de confort, seguridad y trasladar al cliente la sensación «Welcome Home», junto con una experiencia digital intuitiva.

Decidido, refinado e inconfundiblemente «GLC», mejora todo lo que los clientes esperan de este modelo, incluido su interior de la más alta calidad. Destaca en rendimiento, autonomía, eficiencia y velocidad de carga al tiempo que establece nuevos estándares en diseño, valor percibido, versatilidad y espacio dentro de su clase. Combinando la fiabilidad y la elegancia de Mercedes-Benz con un sistema de propulsión eléctrica de vanguardia y un software inteligente e intuitivo, el nuevo GLC continúa su legado ahora en forma eléctrica: icónico, versátil, intuitivo e inteligente.

«El GLC ha sido el modelo más popular de Mercedes-Benz y el líder del segmento en todo el mundo durante años. Con el nuevo GLC eléctrico, nuestro objetivo es continuar con ese éxito. Este vehículo combina la practicidad para el día a día, una alta autonomía y el diseño icónico, y más que nunca transmite nuestra promesa de marca de «Bienvenido a casa». Mercedes‑Benz ha escuchado los comentarios de los clientes de todo el mundo y ha entregado un modelo totalmente eléctrico que marca un punto de inflexión en el segmento de tamaño medio. Estamos comprometidos a hacer accesible la movilidad eléctrica, ofreciendo el GLC totalmente eléctrico con un precio comparable al de los modelos con motor de combustión».

Ha manifestado Mathias Geisen, miembro del Consejo de Administración de Mercedes-Benz Group AG, responsable de Ventas y Marketing.

El nuevo GLC eléctrico 400 4MATIC ya está a la venta en España por un precio de 77.125 euros (IVA incluido).

El nuevo modelo cuenta con un equipamiento de serie excepcional en España que incluye el Paquete Advance Plus con extras digitales, además de incorporar el sistema de carga de corriente continua, que permite la carga en cargadores de 400V y 800V.

El nuevo GLC además se beneficia, sin coste para el cliente, del paquete Plug&Go doméstico (con cargador e instalación incluida) y puede acceder a las ayudas de los Certificados de Ahorro Energético – CAE.

Estará disponible con dos paquetes de equipamiento: el AMG Night, y el AMG Night Pro. El primero incluye llantas de 20 pulgadas con diseño de cinco radios en color negro, mientras que en el segundo las llantas son de 21 pulgadas en diseño multirradio en color plata o negro.