Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»

La seguridad es clave en las carreteras y velar por ella es tanto responsabilidad de los conductores como de la Dirección General de Tráfico (DGT), desde donde se emiten las normas necesarias y se toman las decisiones sobre cómo deben ser las infraestructuras y otros elementos a la hora de circular.

En esa búsqueda de aumentar la seguridad vial y disminuir los accidentes, el organismo presidido por Pere Navarro ha establecido una nueva medida que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y se lleva indicando desde hace meses.

Se trata de la obligatoriedad de llevar el dispositivo V16 en el vehículo, en sustitución de los triángulos para indicar que este se ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma, tal como apunta la DGT.

«Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable», se puede leer en la web del organismo público.

Sabías qué... ❔Desde el 01/01/2026 será obligatorio tener un dispositivo #V16 certificado y conectado con DGT 3.0. Deberemos llevarlo en la guantera y, en caso de avería o accidente, lo activaremos colocándolo en el techo. 👉➕ℹ️ y modelos certificados: https://t.co/0fwnkBfEGt pic.twitter.com/VyxTVgeyQG — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 25, 2024

La V16 debe ir en la guantera para poder activarla en pocos segundos si es necesario en caso de avería o accidente, colocándola preferiblemente encima del vehículo. Al activarla, las balizas homologadas, que son las válidas, se conectarán a la plataforma DGT 3.0 «para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación».

Pere Navarro, claro sobre el uso de las balizas V16 homologadas de la DGT

A un mes de que sea obligatorio el uso de este dispositivo, muchos ya cuentan con él o piensan en comprarla y, en los primeros usos, muchos ya empiezan a valorar si esta baliza es o no útil y efectiva.

Entre dudas y reticencias, director general de Tráfico, Pere Navarro, ha querido aclarar algunas cuestiones al respecto a la V16. En primer lugar, destaca datos oficiales sobre accidentes por andar por la calzada para colocar los triángulos: «Cada año se cuenta con entre 20 y 25 fallecidos por atropello que habían bajado del coche». Aunque reconoce que no todos serían por la colocación de los triángulos, indica que es también puede ser una manera de prevenirlo.

Navarro afirma que el objetivo principal es que se consolide el uso de este sistema, que considera «una mejora ante el evidente riesgo de atropello en la carretera». Sin embargo, advierte de que el uso de la baliza no es suficiente cuando hay un accidente o incidente en la carretera:

«Hay quien piensa que colocando la V16 ya se ha acabado todo. No. Esto es es simplemente para avisar que a un kilómetro y medio hay un vehículo parado en la carretera por una incidencia. No es para nada más. Sigues teniendo que llamar a tu compañía de seguros para que venga la grúa y retire el coche o arreglen el desperfecto. Una cosa no sustituye a la otra, no nos equivoquemos».

Tras esta advertencia, Navarro saca pecho, reafirmando que la V16 «es un invento español» y afirma que en España «somos el primer país del mundo en ponerlo».

Además, expone que debe haber paciencia sobre cómo vaya funcionando la V16: «Hay mucha expectación para ver qué resultado da, pero están esperando a ver cómo funciona (en el resto de países). Yo creo que esto es un tema de todos. Pedimos que lo pongáis y cuando, una vez, a partir de en enero, entre todos hagamos un seguimiento para poder valorar la utilidad y el resultado de la V16», afirmaba el director de la DGT al atender a los medios tras la toma de posesión del nuevo jefe provincial de Tráfico en Badajoz, José Luis Capilla.