El Peugeot 308 con nuevo diseño Peugeot ha realizado un restyling de su berlina 308 que también está disponible con la carrocería SW. Incluye motores eléctricos y térmicos en gasolina y diésel.

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El nuevo Peugeot 308 llega esta semana a los concesionarios de la marca con un diseño actualizado. Han realizado un profundo restyling tanto en su diseño exterior como interior, y está disponible con motorizaciones 100% eléctricas, híbridas e híbridas enchufables en gasolina y diésel. También se puede elegir con dos tipos de carrocerías: la berlina, que es la preferida por el 80% de los compradores, y la SW o familiar por la que optan el 20% restante.

En los cambios realizados en su diseño exterior lo que más llama la atención es la nueva calandra con unas lamas más espaciadas que favorecen la aerodinámica del vehículo, y el logotipo que por primera vez en un modelo de la marca va iluminado. Por la parte trasera los grupos de iluminación adquieren un nuevo diseño igual al que montaba la anterior versión GT para todos los modelos, y las salidas de escape vienen en negro para mayor deportividad.

El interior adopta un volante pequeño y compacto, con el i-cokpit en posición elevada para mejorar la experiencia de conducción. También monta un sistema de conducción autónoma de nivel 2 y tres niveles de frenada regenerativa mediante las levas situadas detrás del volante.

En el interior, el nuevo 308 incorpora el emblemático i-Cockpit, con pantallas digitales intuitivas y materiales de alta calidad que priorizan la experiencia del conductor. Tecnologías como el Peugeot i-Connect Advanced permiten conectividad total, mientras que sistemas de asistencia a la conducción, como el Adaptive Cruise Control y Lane Positioning Assist, garantizan máxima seguridad en carretera.

La arquitectura única del salpicadero está diseñada para liberar el máximo espacio en beneficio de los pasajeros delanteros. Los materiales de alta calidad, como el aluminio genuino y Alcántara.

Todos los nuevos Peugeot 308 vienen con un cuadro de instrumentos digital de serie, con nuevos gráficos en 3D (opcionales en el acabado GT y de serie en el acabado GT Exclusive), que contribuyen al placer de conducir a través de su elegancia y óptima legibilidad. Integrados en una elegante banda negra bajo la pantalla táctil central.

El Peugeot 308 mide 4,37 metros de largo en su versión berlina, la carrocería SW mide 27 centímetros más de largo y su maletero puede alcanzar una capacidad total de hasta 1.487 litros. La berlina tiene una capacidad de maletero de 412 litros. Mice 1,85 metros de ancho por 1,44 metros de alto.

Para la parte mecánica se puede elegir entre cuatro tecnologías: un gasolina hybrid con 145 CV de potencia, un Hibrido enchufable de 195 CV., el 100% eléctrico de 156 CV. y el diésel BlueHDi de 130 CV. El híbrido enchufable dispone de una autonomía en modo exclusivamente eléctrico de 85 kilómetros, por lo que se beneficia de la etiqueta CERO que otorga la DGT. El eléctrico puro cuenta con una batería de 58,3 kWh. con una autonomía de 450 kilómetros. En cuanto a prestaciones, el más rápido es el híbrido enchufable que alcanza los 225 kms/h., le sigue el Hybrid con 210 kms/h., y el diésel con 207 kms/h de velocidad máxima. El eléctrico puro firma una velocidad punta de 170 kms/h.

El nuevo Peugeot 308 se puede elegir en tres acabados: Style, Allure y GT.

Los precios del nuevo Peugeot 308 se inician en los 33.600 euros de la versión Style con motor HDi de 130 CV y cambio automático EAT8, a los que hay que restarles la promoción de 5.200 euros que ofrece la marca, por lo que el precio inicial se queda en 28.400 euros.