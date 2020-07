Probamos el Mazda MX-30 y esta es la razón por la que nos ha entusiasmado

Qué mejor que celebrar tus primeros 100 años de vida con un modelo completamente revolucionario. El auto regalo que Mazda se ha hecho tiene nombre y apellidos: MX-30. La firma nipona lleva un siglo demostrando que el movimiento se demuestra andando y que la evolución es posible siempre que la hagas guardando un orden. Porque para quien no lo sepa, los inicios de Mazda no estuvieron ligados al mundo del automóvil, sino que su sector principal eran los derivados del corcho. Cierto es que tuvo que esperar 11 años (hasta 1931) para producir su primer motocarro, pero desde entonces no ha hecho más que crecer y deslumbrar.

Ahora llega el momento de electrificarse y el protagonista no es otro que este MX-30 que la firma nipona ya ha puesto a la venta en nuestro país. Dotado de un completo equipamiento de serie, la versión de acceso tiene un precio de venta de 34.375 euros (correspondientes al acabado Origin) pero gracias al nuevo Plan MOVES 2 establecido por el Gobierno, su precio de partida puede rebajarse hasta nada menos que los 27.665 €, situándole en una posición muy competitiva.

Con materiales reciclados

El MX-30 tiene una carrocería de tipo crossover y comparte plataforma tanto con el Mazda3 como con el CX-30. De hecho guarda similitudes con este último hasta el punto de ser casi idéntico en tamaño (mide 4,39 x 1,79 y 1,57 metros, con una batalla de 2,65 metros). Destaca por su diseño robusto y limpio así como por el empleo de las puertas de tipo 'freestyle' de apertura asimétrica similares a las que empleó el Mazda RX-8.

Mazda MX-30 Motor: Eléctrico 145 CV Consumo: Desde 14,5 kWh/100 km Largo-ancho-alto: 4.395 x 1.795 x 1.570 mm Maletero: 366 litros Precio: Desde 34.375 euros

De puertas para dentro ofrece un puesto de conducción de calidad, amplio y elaborado con materiales sostenibles, entre los que destacan los tejidos reciclados elaborados con botellas reutilizadas del mar o el corcho, en homenaje a sus inicios. Amplio y con cabida para cuatro ocupantes, su maletero cubica 366 litros, nos presenta un salpicadero moderno e intuitivo, en consonancia con los últimos productos de la firma.

Carácter urbano

Pero lo que más llama la atención es su rendimiento. Mazda, consciente de que la eficiencia de un coche eléctrico comienza ya desde su fabricación, ha preferido dotarle de una batería que cumpla tales requisitos, incluso cuando llegue el momento de sustituirla. Con 35,5 kWh de capacidad bruta, el único condicionante está relacionado con la autonomía, pues los 200 kilómetros que homologa en ciclo WLTP le confieren un claro carácter urbano.

De hecho así es como se ha planteado su posicionamiento, como segundo coche para familias concienciadas y modernas cuyos trayectos diarios no superan los 50 kilómetros y con disponibilidad para cargarlo. Entre sus detalles técnicos, un motor eléctrico que genera 145 CV y 274 Nm acelerando de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos y consumiendo una media de 19 kWh/100 km en ciclo mixto y 14,5 kWh/100 km, en circulación urbana. La misma, esta última, en donde su autonomía aumenta hasta los 262 kilómetros.

En cuanto a los tiempos de carga, el MX-30 de Mazda admite diferentes opciones. Con una potencia máxima de carga en corriente alterna de 6,6 kW, se puede pasar del 20 al 80% en menos de 3 horas, necesitando 4,5 horas para cargarla entera. Además, admite cargas en corriente continua hasta de 50 kW, reduciendo el tiempo de espera se reduce hasta los 36 minutos.

Ni que decir tiene que este MX-30 cuenta con todo el savoir-faire de Mazda en materia dinámica, en donde , sumando soluciones como la frenada regenerativa con dos niveles de intensidad a activar mediante las levas en el volante; y postulándose como uno de los gracias a la inclusión de nuevos asistentes como el control de ángulo muerto con mantenimiento de carril, el sistema de aviso de cambio de carril con detección de césped y bordillo o la frenada de emergencia pre-impacto con asistente de intersecciones.