Renault Mégane Blue dCi 115 CV: aguanta el tirón

Karam el Shenawy (Autocasión) Miércoles, 17 de febrero 2021, 10:56

Tras ponernos a final de año a los mandos del Mégane TCe de 140 CV con caja de cambios EDC, ahora toca el turno de probar el que creemos es una de sus versiones más equilibradas: el Blue dCi de 115 CV asociado a la misma caja de cambios. Dado que en su momento ya analizamos en profundidad los principales cambios que presentaba una actualización 'de libro' en estas líneas nos vamos a centrar principalmente en su rendimiento mecánico.

Hablamos de un motor de gran bagaje como es el 1.5 Blue dCi que la firma del rombo lleva años fabricando en su planta de Valladolid y que ha demostrado ser uno de los propulsores más eficientes de su categoría. Así lo demuestra no solo el dato oficial de consumo, con unos más que sobresalientes 4,6 l/100 km, sino el logrado por nosotros en esta prueba donde hemos sido incapaces de subir de los 5,4 l/100 km llegando a movernos incluso en el ámbito de los 5 litros a poco que activábamos el modo Eco.

Ficha técnica Renault Mégane Blue dCi 115 CV EDC Zen Motor Diésel,4 cil línea, 1.461 cc 115 cv

Dimensiones 4.359 / 1.814 /1.447 mm

Consumo 4,6 l/100 km

Maletero 384-1.247 litros

Precio 22.334 €

Parte de culpa la tiene el combinarse con la caja de cambios EDC de doble embrague y siete relaciones. Cierto es que supone un extra económico de 1.871 € frente a la manual de seis relaciones o que únicamente está disponible a partir del acabado Zen (el de nuestra unidad), pero la realidad es que se convierte en una parte fundamental para ganar en confort y eficiencia. Suave y precisa en las transiciones, permite incluso alguna que otra retención mayor cuando circulamos en modo Sport. Solo le echamos en falta algo de rapidez cuando circulamos algo más ágiles, habiendo podido paliarlo montando levas tras el volante.

Además de por equilibrio, esta versión diésel destaca por su exiguo consumo



Por lo demás, el motor Blue dCi de 115 CV y 260 Nm de par responde a las mil maravillas. Varía mucho su funcionamiento dependiendo del programa escogido en el MySense, sí, pero en líneas generales aporta un grado de empuje notable para quien lo conduce. Además, está secundado por un chasis bien resuelto que responde con garantías tanto si viajamos por autovía como si nos adentramos en el tráfico urbano o en una carretera de montaña. La dirección tiene buen tacto, los frenos cumplen con nota y la suspensión aporta ese punto de confort que antes no tenía.

En marcha se le nota muy estable



En definitiva, no hay que dar por muerto, ni mucho menos, al Mégane. Quizá haya rivales que le han superado por ambos flancos pero el compacto galo aguanta con estoicidad dichos envites. Además, seguir confiando en un motor tan contrastado como es el 1.5 Blue dCi de 115 CV (no hay más opción en la gama) aportará un plus de ahorro a todos aquellos que busquen un vehículo redondo. ¿Y el precio? Si bien la gama con el motor Blue dCi parte de los 15.695 € con el acabado Life, para optar por nuestro Zen con caja EDC hay que desembolsar ya 22.334 €.

Nuestra valoración Diseño 8 Motor 9 Comportamiento 8 Interior 8 Equipamiento 7,5 Consumo 9,5 Destacable Consumo contenidoCalidad interna mejoradaComportamiento Mejorable Caja EDC muy cara y sin levasHabitabilidad traseraCuadro digital solo en opción