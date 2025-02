Skoda Superb Scout 2.0 TDI: el enemigo en casa

Karam el Shenawy (Autocasión) Madrid Sábado, 21 de noviembre 2020, 02:12 Compartir

El idilio de Skoda con el campo viene de lejos. Antes incluso de que los SUV coparan su gama e incluso se electrificaran, el gran representante de ese espíritu aventurero era el apellido Scout. El mismo que ha estado ligado al Octavia y que desde el año pasado ha ascendido de nivel adhiriéndose al Superb. Sí, porque mucho se extrañaban de que el Superb Scout no existiera todavía, más cuando dentro de su grupo hay ya alternativas como el Volkswagen Passat Alltrack o el afamado Audi A6 Allroad.

El Superb Scout llega, precisamente, para situarse como eslabón entre los modelos de corte generalista y los de ámbito Premium. Sus principales argumentos, los mismos que el resto de la gama Superb: una excelente calidad de construcción, tecnología al alcance de todos y un precio que no sea excesivamente desorbitado.

Fácil de reconocer

Cualidades que adereza en este caso con las pinceladas de su última renovación estética y, claro está, con las inherentes a la versión campera: paragolpes más prominentes con protecciones en aluminio, barras de techo cromadas, pasos de rueda protegidos con una tira plástica o una altura libre al suelo 15 mm mayor gracias al paquete Rough Road. La guinda, los logos Scout situados en las aletas delanteras y el 4x4 en la zaga.

Ampliar El interior cuenta con menos cambios estéticos Karam el Shenawy Karam el Shenawy

Todo ello envuelto en una carrocería imponente, derivada de la variante Combi (familiar) cuya longitud se extiende hasta los 4,86 metros de largo. Del conjunto externo también destacaríamos los nuevos faros ópticos Matrix LED que aumentan el haz de luz cuando circulamos de noche gracias a su función matricial.

Ficha técnica Skoda Superb Scout 2.0 TDI Motor Diésel 4 cil, turbo 190 CV

Consumo 6,6 l/100 km

Dimensiones 4.863 / 1.864 / 1.492 mm

Maletero 660 - 1.950 litros

Precio Desde 45.950 €

En el interior sucede algo parecido pues a los cambios inherentes a la actualización del modelo se suman los propios de esta versión Scout. Son menores, eso sí, pues se ciñen al tapizado específico de los asientos (nosotros llevábamos el opcional en cuero y Alcántara) con el bordado Scout en el respaldo, a la imagen de bienvenida del cuadro de mandos digital, al anagrama Scout frente al copiloto y a la moldura decorativa en imitación madera que en nuestra unidad había sido sustituida por otra de aluminio pulido.

La pantalla central táctil de 9,3 pulgadas con función gestual también introduce menús específicos para la conducción off road, mientras que la pantalla de selección de modos suma el Off road del que hablaremos más adelante. El resto se mantiene invariable y este Superb Scout ofrece un perfecto compromiso entre calidad percibida y habitabilidad. El puesto de conducción está perfectamente rematado e incorpora elementos propios de modelos de categoría Premium, mientras que la zona trasera resulta imbatible en lo que a espacio se refiere. Los 2,84 metros de batalla repercuten en un amplísimo hueco para las pineras mientras que el maletero cubica nada menos que 660 litros en su posición inicial que pueden ampliarse a 1.950 litros cuando abatimos los respaldos traseros en una proporción 40/60.

Rutero por naturaleza

Ampliar Pese a todo, la filosofía de este Superb Scout es mas bien rutera Karam el Shenawy

De las dos opciones mecánicas disponibles para este Superb Scout, el diésel de 190 CV y el gasolina de 272 CV, nosotros hemos optado por el primero. Lo hemos hecho porque la filosofía de toda la gama Superb es la de ser un devorador de kilómetros y para ello, el diésel sigue siendo la mejor opción. Además los 400 Nm de par que genera entre las 1.900 y las 3.500 rpm suponen 50 más que el gasolina siendo más apto para remolcar (ambos motores pueden remolcar hasta 1.800 kilos) y para circular por terrenos no asfaltados.

Ampliar Por campo cumple, siempre y cuando no sea un terreno muy complicado Karam el Shenawy

Los mismos a los que este Superb Scout no hará ascos gracias a la tracción total que se oferta de serie y al comentado programa Off road. Con él se varía la respuesta del motor,el cambio, la dirección, la suspensión (en caso de montar la DCC) y el control de tracción para garantizar siempre la mejor tracción en terrenos arenosos. Igualmente se activa automáticamente el control de descenso de pendientes que nos permite controlar de manera más eficaz la bajada. Los 15 mm de altura extra y las protecciones inferiores ayudan a circular por fuera pista, pero no creas que se trata de un todoterreno puro. Conseguirá que salgamos airosos de situaciones de dificultad media pero como el terreno se complique los neumáticos no serán precisamente un aliado.

Por tanto, el ADN de este Superb Scout se mantiene como la de eso, un perfecto rodador. Cubre distancias sobre asfalto sin inmutarse. El empuje del motor 2.0 TDI de cuatro cilindros es óptimo al tiempo que el consumo no es desorbitado pues durante la prueba rondó los 7,5 l/100 km. No obstante si el uso es intensivo por vía rápida podremos ver incluso valores cercanos a los 6,8l/100 km, siempre y cuando activemos el modo Eco.

Ampliar Ofrece varios modos de conducción, incluido uno Off Road Karam el Shenawy Karam el Shenawy

El conjunto mecánico trabaja a la perfección. La caja de cambios es rápida y precisa e incluso nos permite tener un control secuencial gracias a las levas situadas tras el volante. Los diversos programas de conducción permitirán ir cambiando su comportamiento mientras que el Chasis Adaptativo DCC ya mencionado se vuelve indispensable para aumentar su versatilidad en todo tipo de carreteras y terrenos.

En resumidas cuentas

Estábamos pidiéndolo a gritos y Skoda por fin nos ha oído. Este Superb Scout llega en un momento dulce para todo lo que huela a campo y se convierte en una perfecta alternativa para todos aquellos conductores que quieren un vehículo con estética SUV pero sin ir tan separado del suelo. El Superb Scout además se convierte en una referencia en espacio gracias a ese descomunal maletero.

Ampliar El nuevo Superb Scout es una perfecta alternativa a los SUV Karam el Shenawy Karam el Shenawy

Y si piensas que el precio es elevado, pues con el motor diésel parte de los 45.950 € sin descuentos, has de saber que en comparación con un Superb Sportline te ahorrarás 1.200 €y con un L&K hasta 4.200 €, ambos sin la versatilidad campera de nuestro protagonista. Pero es que además si lo comparas con los hermanos del grupo, resulta 4.250 € más barato que un Volkswagen Passat Alltrack y 24.730 € más económico que un A6 Allroad aunque este con más motor y opciones dinámicas. Pero los números no mienten y este Superb Scout se convierte en la perfecta alternativa.

Nuestra valoración Diseño 8 Motor 8,5 Comportamiento 8,5 Interior 9 Equipamiento 8 Consumo 8,5 Destacable Habitabilidad y maleteroRespuesta del motorCalidad de fabricación Mejorable Equipamiento opcional extensoRespuesta off roadRumorosidad del motor