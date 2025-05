El 40% de los españoles repara su coche en casa tras la pandemia

S. M. Madrid Viernes, 7 de mayo 2021, 01:08 Compartir

En los últimos meses, y sobre todo tras el confinamiento, el 39,4% de los españoles ya repara su coche por ellos mismos sin necesidad de acudir al taller. Concretamente, entre estos, el 18,2% afirma que tiene conocimientos para reparar el coche por sí mismo; el 16,2% pide ayuda a amigos o familiares y el 4,4% afirma que trabaja en un taller de coches y lo repara por él mismo. Además, el 80,8% de la población ha realizado al menos una compra de recambios en alguna ocasión y el 94,3% los adquieren para reparar sus propios automóviles.

Estos datos se desprenden del Estudio Situación del 'Do It Yourself' en el sector automovilístico español por Oscaro, líder en ventas online de piezas de recambios en Europa, que ha revelado como esta tendencia ha llegado a España. La investigación se ha llevado a cabo a través de la plataforma global de investigación de mercados Appinio, entre hombres y mujeres españoles entre 18 y 65 años.

Los fans del bricolaje, de las reparaciones, de la mecánica o del DIY en general que deciden reparar el coche ellos mismos lo hacen con unas motivaciones claras. El estudio destaca que más de la mitad de los españoles (56,6%) lo hace por sensación de logro personal y orgullo mientras que el 48,7% se decanta por esta opción debido al ahorro que supone. Entre otros, también destaca el caso de los aficionados y la sensación de independencia.

Hacer una reparación a un coche no es algo fácil por lo que antes de empezar es habitual recurrir a diferentes fuentes de información. En el caso de los españoles, el 88,1% de los encuestados recurren a la experiencia propia, pero también a fuentes externas como los profesionales, que son elegidos por el 81,9%, los tutoriales de vídeo por el 74,3% o los blogs especializados que son la opción preferida por el 70%.

El estudio refleja también cómo la compra online de recambios ha adquirido importancia en nuestro país, donde el 31,3% ha realizado sus adquisiciones por Internet y los productos más elegidos son limpiaparabrisas (37,7%), aceite de motor (34,5%), filtros de aire (33,2%), pastillas de freno (31,6%), baterías (29,4%) y filtros de aceite (27,2%).