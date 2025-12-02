El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Maletero del Ioniq 9 P.F.

¿Buscas un coche con un buen maletero? Recopilamos seis modelos que superan los 800 litros

N. S.

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:00

Comenta

La capacidad de maletero es un factor importante para muchas familias a la hora de comprar un coche nuevo. Si necesitas espacio, porque sois muchos en casa, tienes mascota, para hacer la compra semanal, si mueves objetos voluminosos esporádicamente, o si frecuentemente viajas cargado de equipaje. Por eso, superar los 800 litros sería ir muy holgado en todas estas tareas. Recopilamos seis ejemplos.

El Hyundai Ioniq 9, 100% eléctrico y que puede equipar hasta 7 plazas, tiene una capacidad de carga de 908 litros cuando solo llevas las 5 plazas, que baja a 338 litros con las 7 plazas; pero la versatilidad es enorme.

En ese mismo ejemplo, está el Kia EV9, también eléctrico y con dos versiones, de 6 y 7 plazas, con tres filas de asientos. La capacidad de su maletero es de 333 litros (7 o 6 plazas), 828 litros (5 o 4 plazas) o de 2.318 l de capacidad máxima, con un frunk de 52 litros.

El Mercedes Benz GLS también es una opción, con capacidad para 7 pasajeros y disponible con 5 motorizaciones diferentes, todas con etiqueta ECO y motorización microhíbrida. El volumen del maletero es de 355 litros (7 plazas), 890 litros (5 plazas) y 2.400 litros de capacidad máxima.

Volkswagen cuenta con un SUV de grandes dimensiones, con versiones de 5 y 7 plazas, el Tayron. Está disponible con motorizaciones diésel y con microhibridación. El volumen del maletero: 345 (7 plazas), 850 litros (5 plazas) y 1.950 litros de capacidad máxima.

El EVO 7, el SUV de mayor tamaño de la marca italo-china, también cuenta con 7 plazas. Únicamente con motor de gasolina, tiene una capacidad de maletero de 230 litros (7 plazas), 1050 litros (5 plazas) y 1.900 litros (capacidad máxima).

Y el Audi Q7 está disponible con configuración de cinco y siete plazas, con motorizaciones diésel y gasolina, todas con microhibridación. El volumen de maletero: 295 litros (7 plazas), 780 litros (5 plazas) y 1.908 litros (capacidad máxima).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  2. 2 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  3. 3

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  4. 4

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  5. 5

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  6. 6 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  7. 7 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  8. 8

    Los asaltantes de casas de Gijón duermen en coches para evitar ser delatados en hoteles
  9. 9 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Buscas un coche con un buen maletero? Recopilamos seis modelos que superan los 800 litros

¿Buscas un coche con un buen maletero? Recopilamos seis modelos que superan los 800 litros