Casi la mitad de los españoles se plantea comprar coche este año El miedo a la covid-19 hace que el 43% esté pensando en comprar coche para evitar los desplazamientos en transporte público J. BACORELLE Madrid Viernes, 5 febrero 2021, 09:07

Tras un arranque del año histórico en cuanto a los malos resultados de las matriculaciones de automóviles, el miedo a la covid-19 puede ser la puerta de la recuperación de sector, ya que un 86% de los españoles opina que la opción de transporte más segura es el vehículo personal. Esta cifra se sitúa en torno a la media mundial (87%), aunque ha crecido en 24 puntos porcentuales en comparación con la opinión de los españoles en abril de 2020 (62%).

Al mismo tiempo, un 75% de los españoles evita el transporte público; 33 puntos porcentuales más que en abril y cerca de la media mundial. De la misma manera, el público elude el uso de otros transportes compartidos como los servicios de taxi y VTC (73%), así como compartir vehículos de otras personas (84%).

Son datos recogidos en el informe Shifting gears: COVID-19 and the fast-changing automotive consumer, que estudia las tendencias del sector de la automoción. Para ello, se basa en una encuesta realizada en noviembre a 11.000 consumidores de once países que compara con otra similar realizada en abril de 2020.

Según este informe, a pesar de la situación económica, el porcentaje de consumidores que se plantea comprar un coche en los próximos 12 meses ha aumentado en casi todos los países desde abril. En noviembre, un 43% de los españoles estaba considerando comprar un coche, en comparación con el 36% de abril, cercana a la media mundial (46% y 35%, respectivamente).

Esta tendencia está impulsada por los consumidores menores de 35 años, de los que un 54% en España plantea comprarse un coche (frente a un 48% en abril). En gran parte esto se debe a jóvenes que planean adquirir su primer vehículo.

Además, el informe estudia las preferencias de uso de vehículos. La inmensa mayoría de los consumidores en España y en todo el mundo siguen prefiriendo tener un coche en propiedad. Un 69% de los consumidores nacionales así lo indica, mientras que un 12% se decanta por leasing (lo que en España se conoce como renting o alquiler a largo plazo) y un 19% prefiere los alquileres a corto plazo. A nivel global, la preferencia de uso de renting es ligeramente mayor que en España y alcanza el 16%.

Por último, el documento estudia los canales preferidos de interacción en el vehículo. Aquí también se ve un claro cambio de opinión en los últimos meses y que los usuarios están mucho más abiertos al consumo de servicios online desde el vehículo. Un gran porcentaje de conductores españoles se decanta por herramientas de realidad aumentada o virtual (81%), uso de control por voz (77%); así como otras opciones como servicios de bienestar y mayores servicios en las gasolineras y en casa, tales como la desinfección del vehículo.