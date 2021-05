El coche de María Vicente: «De copiloto voy insegura por no tener el control» La deportista conduce en la actualidad un Kia Xceed Híbrido enchufable, un modelo del que destaca su «comodidad y la seguridad que me transmite a la hora de conducir» NOELIA SOAGE Madrid Sábado, 15 mayo 2021, 02:47

María Vicente García es Campeona del Mundo y de Europa sub18 y sub20 en Heptathlon, una deportista a la que le gustan mucho los coches y no los ve «únicamente una herramienta para moverme. Últimamente, desde que me saqué el carné y he tenido mi primer coche sí que me he interesado más en ellos y me he metido más en el mundo de los coches», detalla a este diario.

Con 20 años, apenas hace un par que se sacó el permiso, nada más cumplir los 18. «El teórico lo aprobé a la tercera; entre competiciones y entrenamientos no me ponía nunca a hacer tests y me presentaba a ver si había suerte, hasta que decidí ponerme a ello y me lo saqué. El práctico a la primera», subraya.

Su primer coche, el que «he conducido ha sido el Kia Río de mi madre, pero mi primer coche propio ha sido un Kia Xceed Híbrido enchufable», enfatiza, entre risas, al recordar también alguno de esos secretos inconfesables que guarda este primer vehículo: «Un par de golpecitos aparcando no se los quita nadie».

En la actualidad conduce este último, un Xceed Híbrido enchufable, del que destaca la «comodidad y la seguridad que me transmite a la hora de conducir». De hecho, explica que responde a lo que esperaba antes de adquirirlo «incluso más de lo que imaginaba. Estoy muy contenta con el coche». También resalta el asistente de aparcamiento, quizás uno de los mejores inventos del mundo del automóvil para muchos, aunque Vicente reconoce (y se ríe) que «siempre a la primera, pero seguramente el asistente de aparcamiento tiene mucho que ver con eso».

A la hora de elegir un coche, la deportista le da mucha importancia a las emisiones, «a intentar aportar lo mejor al medio ambiente», por delante de características como la estética o la mecánica.

Aunque hasta ahora solo ha tenido un único coche por su corta edad, opina que es buena conductora, «pero eso habría que preguntárselo a los copilotos» y ya tiene claro que «sin duda, prefiero ir al volante. Me gusta mucho conducir y cuando voy de copiloto siempre voy mas insegura por no tener el control», detalla, aunque reconoce que no le gusta «avisar de los posibles peligros porque a mi me pone nerviosa que lo hagan cuando conduzco, pero siempre estoy pendiente de lo que esta pasando alrededor».

María Vicente es de esas personas que consideran que un coche dice mucho de su dueño: «Yo opino que sí, en mi caso me identifico en cierto modo con mi coche. Es un coche llamativo, juvenil, grande y sobre todo seguro. Ah, ¡y corre mucho!», enfatiza y concluye sin dejar de sonreír.