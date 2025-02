El coche de Martín de la Puente: «Un vehículo es una muestra de las prioridades de su dueño»

Noelia Soage Madrid Sábado, 22 de mayo 2021, 01:07 Compartir

El número 1 del ranking español de tenis en silla, Martín de la Puente, con solo 21 años, ya es tres veces Campeón del Mundo Junior (2015, 2016 y 2017) y cuatro Campeón de España (2014, 2016, 2017 y 2019). También campeón de 22 torneos ITF del circuito mundial en individuales y 28 en categoría de dobles, al igual que participó en los Juegos Paralímpicos de Rio 2016. Un tenista profesional al que ya no se le resiste nada en su categoría, y que se considera un apasionado de los coches. «Me encantan los coches, desde siempre me han llamado la atención. Un gran recuerdo de la infancia son los viajes que hacíamos en el coche con los amigos de mis padres a muchas zonas de Galicia, era un descubrimiento de zonas de montaña, playas, ríos y acantilados. El coche nos aportaba libertad», detalla a este diario.

Y aunque todavía está preparándose para sacarse el carné de conducir, «he aprobado el teórico, a al primera sin ningún fallo, y ahora estoy con las practicas previas al examen», sobre lo que nos cuenta, entre risas, una anécdota: «Era un reto para mi hacer los test y competir con mi hermano pequeño para ver quien fallaba menos preguntas»; ya tiene un vehículo esperándole en su garaje junto a los de su familia: «En mi familia tenemos bastantes vehículos: mis padres y mis hermanos tienen bicicleta que usamos en verano. Mi padre tiene una moto antigua que la cuida como si fuese una joya y mi madre tiene un coche familiar para poder transportarnos a todos», cuenta.

Se trata de un Toyota Corolla Touring Sports Electric Hybrid el que ya ha realizado un viaje largo «desde Galicia hasta un torneo a Francia con mi padre, y nos dio mucha suerte ya que nos trajimos el trofeo en el nuevo coche», subraya. Un modelo con el que «he tenido la suerte que Toyota haya decido apostar por el deporte adaptado y cuento con un coche para mis desplazamientos», explica el tenista, al igual que enfatiza que «hay dos cosas que me gustan, la primera es el poco ruido que hace; y la segunda es lo poco que consume. En los viajes paramos más a menudo en las gasolineras a tomar café que a repostar».

Asimismo, el tenista profesional considera que su coche responde a lo que esperaba antes de adquirirlo, sobre todo, por disponer de «un maletero suficientemente grande para viajar con mi silla de ruedas de competición y la silla de paseo, además de las maletas». Es más, también resalta el asistente de aparcamiento, ya que «todo lo que sea mejorar la maniobra de aparcamiento es un gran invento, porque es fácil hacerlo en condiciones ideales, pero cuando te toca hacerlo en cuesta un día de lluvia y con prisa las cosas no son tan sencillas. Todo lo que sea ayudar al conductor es una muy buena noticia», relata.

A la hora de elegir un coche, De la Puente puntualiza que prefiere un «equilibrio» entre la estética, la mecánica y las emisiones: «La estética es muy importante, pero la falta de fiabilidad hace olvidar que el coche te gusta mucho, quieres que cumpla su función principal que es que funcione correctamente. En cuanto a las emisiones, en mi opinión se ha convertido en una obligación para los fabricantes de coches, la sociedad ha cambiado y ya no acepta vehículos de grandes emisiones a la atmósfera».

Aunque como todavía no tiene el permiso en sus manos, «hasta ahora me ha tocado siempre ir de pasajero, pero en las prácticas ya le estoy cogiendo el gusto a ser el conductor; y el profesor de la autoescuela me dice que soy buen conductor», cuenta entre risas. Por ello, se considera un «copiloto muy confiado. Desde pequeño hemos hecho muchos viajes desde mi ciudad natal Vigo hasta Madrid, al hospital, para las muchas operaciones que me han tocado pasar además de revisiones y consultas. Siempre viajaba con mis padres que son muy cuidadosos con la conducción, por eso siempre iba muy confiado en los viajes».

Finalmente, este profesional es de los que considera que el coche «sí» dice mucho de su dueño. «Es una elección libre cada persona y se ve la escala de valores e intereses del comprador, si prima la seguridad, la estética o la tecnología, el coche es una muestra de las prioridades de su dueño», concluye.

Ampliar Ficha técnica Modelo : Toyota Corolla Touring Sports Electric Hybrid Motor y potencia : 184 CV Consumo medio : 4,6 l/100 km Medidas (largo /ancho/alto, en metros) : 4,65 / 1,79 / 1,43 metros Maletero : 581 litros Velocidad máxima : 180 km/h Aceleración : de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos Precio : 24.670 euros