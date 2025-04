El coche de Saúl Craviotto: cuando un deportivo encuentra su media naranja

Noelia Soage MADRID Viernes, 26 de junio 2020, 10:07 Comenta Compartir

Saúl Craviotto (Lérida, 1984), ganador de cuatro medallas olímpicas y destinado a ser el abanderado español en los Juegos Olímpicos de Tokio -que se disputarán en el verano de 2021-, además de ganador de la segunda edición de «MasterChef Celebrity», concurso culinario que le lanzó a la fama, es un luchador nato.

A sus 35 años, el piragüista aparcó el deporte y dejó Sevilla, donde se encontraba pasando la cuarentena junto a su familia, para unirse a la Policía de Gijón y ayudar en la lucha contra el Covid-19. Es miembro de la Policía Nacional y disfruta de un permiso especial por su condición de deportista de élite, pero en unas circunstancias tan especiales decidió sumar sus fuerzas a las de sus compañeros y patrullar las calles en el coche policial.

Una actividad que también le llena ya que es un apasionado de los coches. «Me gustan muchísimo y soy un apasionado de conducir. Vivo en Asturias y voy mucho a Madrid, Sevilla, Cataluña... a ver a mi familia o amigos, o incluso por trabajo. Es decir, me encantan los viajes largos y voy siempre en coche», detalla Craviotto a ABC. De hecho, se considera un buen conductor y recuerda que obtuvo el carné de conducir tan pronto como tuvo la edad permitida, al cumplir los 18 años. «Además, tengo el permiso de coche, de moto y también el de camión. Este último me lo saqué porque al principio me quería preparar para bombero, y ante la duda decidí sacar todos los carnés, así que los tengo todos», resalta el medallista olímpico, quien puntualiza que es de los que prefieren ir al volante que como pasajero, pero que si le toca, es también un copiloto ejemplar. «A grandes rasgos me siento siempre muy seguro y no soy de los que está dando la chapa todo el tiempo de 'frena aquí', 'cuidado eso'... a no ser que sea algo muy obvio como que vamos a chocar», puntualiza.

Ampliar

Craviotto recuerda con nostalgia su primer coche, un Opel Astra, así como los secretos inconfesables que guarda aquel modelo. «Tal y como indica la propia frase , son inconfesables, y por lo tanto no los puedo revelar». Eso sí, su primer viaje largo, esos que tanto le gustan, fue «justo con ese coche, a Cuevas del Almanzora, en Almería, para ir a una competición, a los juegos del Mediterráneo concretamente».

Aunque la «auténtica maravilla» es la que conduce en la actualidad. Se trata de un Cupra Ateca Limited Edition, un vehículo del que solo existen 1.999 unidades en todo el mundo, 350 destinadas a España. Y una de ellas es la que conduce el piragüista quien asegura estar «muy enamorado». «Estéticamente es una maravilla, con un aspecto deportivo, es potente, y con mucho espacio, ya que además yo que tengo dos niñas pequeñas y es muy importante por el tema de 'carricoches' y meter ahí de todo. Sobre todo a la hora de ir de viaje es muy importante tener maletero, y el Cupra es amplio, además de seguro», precisa.

Para Craviotto, a la hora de elegir un coche, prima tanto la estética, la mecánica como las emisiones. «Es un todo. La estética es muy importante, la mecánica evidentemente también, y soy una persona bastante concienciada con el tema de emisiones, plástico, reciclaje, contaminación... Por lo tanto, es un medidor más a la hora de elegir un coche», afirma. Está seguro de que un coche dice mucho de su dueño. En su caso, encajan a la perfección. «Está hecho a mi medida: deportividad, potencia, estética y espacio».

Ampliar Ficha técnica Motor : gasolina 2.0 TSI de 300 CV Dimensiones (largo / ancho / alto, en metros) : 4,3 / 1,8 / 1,6 Maletero : 510 litros Velocidad máxima : 247 km/h Aceleración : de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos Consumo : 7,4 l/100 km Precio : 54.495 euros