Cómo evitar los riesgos de contagiarse la covid-19 en el coche La mitad de los conductores reconoce tener dudas para conducir un vehículo que no esté higienizado

La tercera ola de la pandemia provocada por el coronavirus parece que comienza a remitir. Pese a ello, desde las administraciones y los principales especialistas en materia sanitaria recomiendan que mantengamos las medidas de precaución, ya que de no tomar las medidas necesarias para evitar los contagios de Covid-19, correríamos el riesgo de caer en un cuarto rebrote.

A la hora de conducir, muchas de las personas que utilizan tanto sus vehículos propios o de servicio público se preguntan si están en un espacio limpio e higienizado. La duda es real en la mitad de estos conductores reconocen que les cuesta conducir un vehículo que no esté correctamente desinfectado de todo tipo de amenazas víricas, bacteriológicas y de otra índole para su salud, según explican desde Alvato Luxury Detailing.

El factor psicológico de la pandemia lleva a muchos propietarios a dudar por no disponer de un espacio libre de virus para conducir tranquilamente. No sólo los particulares, sino también los conductores de taxis y autobuses reconocen que están más tranquilos con un vehículo limpio, higienizado y libre de virus. Sus preocupaciones se centran no sólo en el habitáculo sino en el volante, palanca de cambios, cinturones de seguridad o cristales como focos de transmisión

Un factor que sigue siendo fundamental es la utilización de la mascarilla. en los vehículos privados de hasta 9 plazas, pueden desplazarse 2 personas por cada fila de asientos, incluido el conductor, siempre que todas lleven mascarillas ¨que cubran las vías respiratorias¨ y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes.

En los vehículos que solo dispongan de una fila de asientos (furgonetas, vehículos pesados, etc.), pueden ir 2 personas, que también deben llevar mascarillas y mantener la distancia máxima. Si no se cumplen estos requisitos, solo se permite ir al conductor.

En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo, siempre que todas residan en el mismo domicilio. En este supuesto, no será necesario el uso de mascarilla. Es decir, si se mueves en el coche con las personas con las que vives en el mismo domicilio, puedes ir sin mascarilla. Y también si vas solo.

No obstante, la norma recoge seis excepciones para no ponerse la mascarilla al volante, y el incumplimiento será sancionado con multas de hasta 100 euros. Únicamente quedan excluidas las personas con dificultades respiratorias cuyo uso pueda provocar un empeoramiento de sus condiciones, las que tengan motivos de salud debidamente justificados o aquellas que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que lo hagan inviable. O en el único caso comentado anteriormente: si se mueves en el coche solo o con las personas con las que vives en el mismo domicilio.

Los especialistas de Alvato Luxury Detailing indican que aunque la limpieza del aire del habitáculo es importante, generalmente la ventilación es un método sencillo para que el aire se purifique y pueda liberarse de los aerosoles que hubieran quedado suspendidos en el interior.

Pero es una realidad, además, que las partículas de virus y bacterias se quedan adheridas a la superficie y la labor de desinfección debe ser importante en aquellas zonas de mayor contacto. Las toses y estornudos dentro del vehículo llevan las partículas a depositarse en muchas partes del coche y son las de más contacto las que más vigiladas en cuanto a desinfección deben estar.

Entre las zonas más peligrosas y por lo tanto a las que mas atención deberemos dedicar destacan los tiradores de las puertas, ya que tanto para entrar como para salir el contacto es más que evidente y repetitivo. Además suelen ser de metal, una de las superficies en las que los restos de virus permanecen más tiempo.

El volante es la guía de la conducción y es, por tanto, una zona de altísimo contacto. No es un contacto puntual sino continuado con una o las dos manos por lo que el riesgo de contagio es evidente aunque no esté hecho de metal. Pero la piel que lo recubre sí es un depósito de microorganismos.

La palanca de cambios tanto si es un coche automático como manual no deja de ser una zona de contacto recurrente. Algunos pomos, además, están hechos de metal lo que implica aún mayor riesgo por la prevalencia del virus en esta superficie.

Finalmente el cinturón de seguridad no deja de ser otro de los elementos que contactamos y que, además, queda más cerca del rostro que los otros. El peligro de estar en contacto con el virus tan cerca cuando además un 80% de los conductores no utiliza mascarilla hace vital la desinfección de esta zona.

En superficies como el aluminio se estima el tiempo de permanencia de un virus oscila entre las dos y las ocho horas (a una temperatura ambiental de 21 grados). En la madera, permanece hasta cuatro días, al igual que sobre el cristal. En el papel, entre cuatro y cinco días, mientras que en superficies metálicas, hasta cinco días. No obstante, la permanencia del virus en los objetos puede variar en función de la temperatura, la humedad y el tipo de superficie, alargándose más en el interior del habitáculo.

Por ello, se recomienda limpiar cada vez que se coja el coche aquellos elementos con los que tenemos más contacto, especialmente si son utilizados por otras personas, como son el volante, el pomo de la palanca de cambios o los tiradores. Dicha limpieza debe realizarse con guantes desechables puestos y una bayeta de un solo uso.