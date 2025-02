Cómo el 5G transformará la fábrica de Ford en Valencia

S. M. Madrid Martes, 16 de febrero 2021 | Actualizado 17/02/2021 10:00h. Compartir

El 5G transformará la fábrica de Ford en Almusafes (Valencia) aplicando la innovación industrial al sector de la automoción. En esta planta se implementará y se validará la tecnología 5G más avanzada y las innovaciones más recientes en robótica móvil, realidad virtual e inteligencia artificial con el apoyo del proyecto H2020 5G- Induce de la Unión Europea.

«Las nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar la eficiencia de la línea de producción y, de este modo, aumentar su capacidad de innovación, un elemento esencial en el entorno competitivo de hoy en día. El 5G es una herramienta fundamental para alcanzar este objetivo», afirma Alejandro del Portillo, del departamento de Ingeniería de Fabricación y Nuevas Tecnologías de la Planta de Motores de Ford en Valencia.

Así, gracias a este proyecto de tres años de duración, la tecnología 5G se aplicará para innovar en tres campos. En primer lugar, en gestión autónoma de flotas en interiores y exteriores. Y es que actualmente, en las instalaciones de Ford se emplean vehículos guiados de manera automática (AGV, en sus siglas en inglés) solo para algunas funciones en interiores, con unidades guiadas por líneas magnéticas. Sin embargo, se han identificado necesidades específicas de conectividad y actualización de la flota de AGV que permitan optimizar algunos de los procesos de la cadena logística de distribución, entre y dentro de los almacenes de la fábrica y entre estos y los almacenes de los proveedores. Así, y gracias a este proyecto, se va a gestionar una pequeña flota de vehículos de guiado automático con navegación simultánea de localización y mapeo (SLAM), tanto en exteriores como en interiores, mediante la conectividad 5G y las capacidades de edge computing.

En segundo lugar, en operaciones inteligentes basadas en el reconocimiento de gestos. Es más, el objetivo de este proyecto es poder controlar los AGV mediante gestos, y sin tener que utilizar ningún tipo de equipo especial -como guantes hápticos o gafas de realidad aumentada-. Así, el operador no necesita llevar un equipo especial, por lo que no precisa gastar tiempo extra; y tampoco se prevén costes en equipos, ya que no se requieren características.

Finalmente, en realidad virtual y control de AGV. Mediante una experiencia de inmersión de realidad virtual, el operario obtendrá una visión interactiva de alta calidad de lo que ocurre en cada AGV. Además, gracias a esta tecnología, la planta se beneficiará de otras ventajas, como un incremento de la seguridad de las instalaciones, o el reconocimiento de personas. El objetivo de esta parte del proyecto será explorar las capacidades de la combinación de la realidad virtual y de la tecnología 5G de última generación, para que un espectador en remoto tenga una visión inmersiva y en directo de 360º desde el AGV.

«El potencial de la tecnología 5G se está concretando a medida que avanza la digitalización de los sectores industriales y conforme se asocian nuevos actores para dar forma a nuevos ecosistemas de innovación que ofrecen soluciones completas», comenta Manuel Lorenzo, director de Tecnología e Innovación de Ericsson España. «El ecosistema 5G-Induce es un gran ejemplo de esta tendencia, pues reúne las últimas novedades mundiales en Industria 4.0, robótica, 5G, edge computing, RV e IA con el apoyo del programa 5G-PPP de la UE. Ericsson está encantado de contribuir al éxito de esta iniciativa con nuestra tecnología y experiencia en soluciones 5G».