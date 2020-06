Compra vs renting: Tres ejemplos para averiguar si te interesa El renting es una opción cómoda porque con ella nos desentendemos del mantenimiento, algunas reparaciones, del seguro y demás. Y con la compra, el coche es nuestro y corremos con todos los gastos y las gestiones S. M. Madrid Sábado, 27 junio 2020, 01:26

¿Renting o compra? Para muchos consumidores, esa es la pregunta clave que se hacen a la hora de disponer de un vehículo propio. La respuesta no es tan sencilla como pueda parecer, porque dependerá mucho del perfil del conductor. Es decir, si no nos paramos a observar en qué perfil encajamos, dar una respuesta objetiva sobre si es mejor una cosa que la otra no es posible.

El renting no es nada más, y nada menos, que un contrato de alquiler de un vehículo, y una opción cómoda porque con ella nos desentendemos del mantenimiento (es decir, «va incluido» en las cuotas), algunas reparaciones, sustitución de neumáticos (cada compañía pone sus condiciones), del seguro, de la matriculación… y de todas las gestiones. Por decirlo así, una vez firmado el contrato y establecidas las cuotas, cogemos las llaves y nos vamos en el vehículo hasta que el contrato termine. No obstante, con la compra, el coche es nuestro pero corremos con todos los gastos y las gestiones. Ahora bien, a quién más interesa es a aquellos que se puedan deducir el IVA, como los trabajadores autónomos.

¿Renting o compra? Tres ejemplos

Seat León 1.5 TSI 130 CV Style: En un renting a 48 meses la cuota mensual con ALD es de 319 euros, para 60.000 kilómetros. El coste total es de 15.312 euros, con lo que se ahorran 5.714,01 euros, sin computar el IVA.

Por el contrario, si es financiado, la cuota mensual asciende a 4.75,91 euros, a lo que hay que sumar taller, seguro, mantenimiento y reparaciones, que la incrementan a 604 euros. Total: 21.026 euros en cuatro años.

Citroën C4 Cactus 110 S&S: En un renting a 48 meses y 60.000 kilómetros, la cuota mensual asciende a 328 euros. El total suma 15.744 euros, con lo que el comprador, siempre que no tenga que pagar IVA, ahorra 4.041,55 euros.

Por el contrario, si es financiado la cuota mensual es de 425,68 euros, y asciende hasta 550,82 euros tras sumar gastos como el seguro a todo riesgo y el mantenimiento. En 48 meses se pagan en total 26.439,36 euros.

BMW X1 sDrive20i DCT: En un renting a 48 meses y 60.000 kilómetros, la cuota mensual de renting es de 557 euros, con una entrada de 3.000. Se desembolsan, en total, 29.736 euros, 3.103,36 menos que si se financiara.

De hecho, la cuota mensual financiando asciende a 761,13 euros, que se quedan en 949,53 con los gastos. Hay además que aportar una entrada inicial de 3.000 euros. El coste total asciende a 32.839,36 euros.