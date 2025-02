De la grandeza a la miseria, el triste destino de la «Reina Bugatti»

Santiago de Gárnica Cortezo Sábado, 22 de mayo 2021, 10:24 Compartir

La vida, ese tiempo que nos regalan y que puede llevarnos a un camino ascendente o a una caída al fondo de un pozo. Siempre complicada, a veces engañosa, en ocasiones caprichosa.

Y la vida de los pilotos. No es fácil el mundo de las carreras de automóviles. La gloria y el drama están separadas por milésimas de segundo en un crono, por centímetros en una frenada, por milímetros en una trazada. Complicado, un mundo donde no se regala nada, y si es una mujer piloto, y en el periodo de entreguerras, están servidos todos los ingredientes para aderezar una vida de novela.

Y así fue la vida de Hellé Nice. La historia de Mariette Hélène Delangle, que así se llamaba realmente, arranca el 15 de diciembre de 1900, en Aunay-sous-Auneau. Por ese pequeño pueblo, en las afueras de París, pasaron ante los ojos de niña los participantes en la carrera París-Madrid, mientras la mano de su padre sostenía la suya.

Pero aquellas imágenes podrían haber quedado en un simple y confuso recuerdo infantil. En plena I Guerra Mundial, huérfana y con tan solo 16 años, sus pasos la llevan a París en busca de una carrera artística. Trabaja como modelo, posando para René Carrère, que se hará famoso como autor de emblemáticos carteles, aquellos clásicos e inolvidables «affiches» de espectáculos musicales de la Belle Epoque, además de por sus retratos de celebridades como Sacha Guitry, Mistinguett, Musidora, Maud Loty o Colette, o por sus actividades como director de cine.

Precisamente es Carrère quien anima a la joven a tomar clases de ballet. Y no se equivoca pues tiene talento para el baile, que convertirá en su profesión, con una inclinación por la danza erótica. También posa para revistas. Poco a poco, deslumbrada por su juventud y belleza, la ciudad del Sena le abre los brazos.

El cine está en alza (incluso John Logie Baird acaba de inventar la televisión) pero el clásico espectáculo de cabaret todavía tiene un futuro brillante por delante. A la joven actuar le surge de forma natural. Brilla en el famoso Casino de París. Al igual que con Josephine Baker, su popularidad está creciendo y tiene que pensar en un nombre artístico. «Seré Hellé Nice», dice ella muy segura, frente a la reacción un poco burlona de su benefactor que no acaba por entender la adopción de tal nombre. Pero la joven quiere llevar el nombre de esta ciudad de la Costa Azul que tanto ama.

Se codea con los grandes artistas de su época. Se unirá a una gran estrella del cine mudo, el bailarín Robert Lisset, en una gira por Europa para promocionar su popularidad entre el público. La presentación tiene lugar en el Casino de París, en una gala del mismísimo Maurice Chevalier que está en el cenit de su fama.

Crece su fama y con ella sus ingresos lo que le permite comprar su primer automóvil, un Citroën. Pero también se acuerda de sus compañeros más necesitados: actúa de forma frecuente para una organización de caridad en beneficio de los artistas retirados con una situación precaria.

Con los Alfa Romeo en las temporadas 1934 y 1935 obtendría muchas victorias

Las carreras

Y tiene muy buenas relaciones. Una de ellas es Henri de Courcelles, conocido como «Couc». Es un as de la aviación, condecorado con la Croix de Guerre, y ama los automóviles. Participa en carreras y tiene una tienda de accesorios en París, que frecuentan otros pilotos famosos en la época como André Dubonnet o Frédéric Coty.

De su mano, Hellé conoce los circuitos ingleses e italianos ..., y cae seducida por el ambiente de las carreras.

«Couc» brilla como piloto. El sábado 2 de julio de 1927, participa en una carrera en el circuito parisino de Linas-Monthléry. Al pasar por delante de su grupo de amigos, entre ellos Hellé, levanta su mano para saludarles. Pocos minutos después, el Guyot que pilota impacta contra unos árboles y «Couc» muere.

Una lesión, una nueva carrera

La trayectoria de Hélène es ascendente, brilla y aún quiere brillar más, incluso en el deporte. Hace alpinismo y esquí. Pero siempre queriendo hacer mejor que los demás, en 1929 sufre una caída y se lesiona gravemente la rodilla. Su carrera de bailarina ha terminado.

No se hunde a pesar de ello, es imaginativa, busca nuevos retos. En 1930 se organiza el primer Gran Premio para mujeres en el marco de la tercera Jornada de Automovilismo femenino, un fin de semana en el que se llevan a cabo diferentes carreras para mujeres en Montlhery. Hellé, que lleva años con la idea de correr en coche, no quiere perder la oportunidad. En el círculo de amistades de «Couc» había conocido a Marcel Mongin, mecánico y piloto de la marca Omega. Marcel convence a su patrón Jules Daubecq, para que le preste un coche a Hellé Nice. Ya tiene coche y no está dispuesta a que se le escape la victoria. De día entrena a fondo, y también disfruta a fondo de los placeres de la noche parisina.

El 2 de junio de 1929, está en la línea de salida. Entre sus rivales, Lucy Shell, Violette Morris (que se haría famosa como colaboracionista de los nazis), Dominique Ferrand…

La carrera es emocionante, con una dura lucha en la cabeza, imponiéndose finalmente Hellé Nice con su Omega Six-2 al Amilcar de Dominique Ferrand.

Nice en 1937 junto a otras mujeres pilotos (De Forest, Siko y Descollas), logra varios récords en Monthlery

Rotschild y Bugatti

Ese mismo día Nice recibió un mensaje del fabricante de automóviles Bugatti en el que se la ofrecía un contrato, para participar en la Actors Championship, una reconocida categoría para la época en la que también competían hombres. Se cuenta que la amistad íntima de Hellé con el Barón Philippe de Rothschild, piloto y banquero de Bugatti, pudo influir en la decisión.

Era evidente que la figura de la artista al volante de un coche de carreras era de un enorme atractivo, lo que se sumaba a su talento como piloto. Así, algo poco habitual en esa época, contará con un patrocinador, la firma de tabacos Lucky Strike, de la que se convierte en su imagen en los anuncios de las revistas: «los cigarrillos de la ganadora del campeonato».

Un hito que no se puede dejar al margen en su carrera, se produce el 2 diciembre de 1929, cuando establece el récord del mundo de velocidad femenino al volante de un Bugatti 35C (con compresor Roots): deja la marca en 197, 708 km/h. Y hace las diez vueltas de la prueba a una media de 194 km/h. Su nombre y el de Bugatti van asociados y también con el de Jean, el hijo del patrón y autor de algunos de las más bellas creaciones de la firma de Molsheim.

En 1930 correrá también en los Estados Unidos, cerca de unas ochenta pruebas, en este caso al volante de un Miller. Si bien no vence en ninguna de ellas, siempre figuró en los primeros puestos, ganándose fama de muy rápida. No tardará en firmar otro gran contrato de patrocinio, esta vez con la fabricante petrolera ESSO.

Con riqueza y fama, Nice regresó a Europa en 1931 con la confianza de que sería tomada en cuenta como piloto capaz de participar en los Grand Prix, el equivalente a los grandes premios de F1 actuales. Y así fue. En la primera cita de la temporada, con los grandes pilotos del momento como Philippe Etancelin, Rene Dreyfus o Louis Chiron, es cuarta.

El 22 de agosto de 1932, el diario Paris-Soir publica un reportaje sobre esta «mujer joven, hermosa y acomodada con un carácter deportivo que pondría celoso a todo el elemento masculino. […] Una mujer muy tipo «chica americana». Las preocupaciones del hogar, la coquetería diaria es para ellas sólo pasatiempos entre dos pruebas». Hellé lamenta que, aunque sea una estrella, su condición de mujer siga siendo un freno: «¿Cuándo los generosos patrocinadores decidirán crear Grand Prix, en los que solo las mujeres podrán alinearse y demostrar que también saben batir récords, lograr grandes hazañas»? Y en otra parte del reportaje continúa «tenemos que contentarnos con aparecer en la carrera con hombres, maestros del volante, frente a los que una campeona difícilmente puede ganar, lo admito. […] Pero ahí lo tienes, la mujer propone y los organizadores disponen. Tenemos que esperar, tener la esperanza de mejores días «.

En cualquier caso, tanta era la atracción que generaba su presencia que en Francia e Italia recibía cuantiosas primas de salida en las carreras.

En 1933 Nice abandonó Bugatti para correr por Alfa Romeo. A lo largo de las temporadas de 1934 y 1935, con la firma italiana obtiene triunfos o clasificaciones entre los mejores en todas las carreras en que participa. Demuestra que está ahí no por ser una figura conocida o por sus relaciones, sino por sus cualidades al volante y una excelente capacidad de análisis de las pistas, tanto de sus trazados como de los tipos de suelos, que en esos tiempos variaban mucho: incluso en un mismo circuito se podía encontrar muchas diferencias. Pensemos que había trazados que se conformaban uniendo carreteras o, bien por calles de ciudades.

Drama en Brasil

En 1936 sufre un terrible accidente en el Gran Premio de Sao Paulo, en Brasil, país en el que gozaba de una gran popularidad (a muchas niñas se las bautizaba con su nombre o derivados). Va en tercera posición tras la estrella local, Manuel de Teffé. Es más rápido que él, le intenta pasar, va a más de 150 km/h, pero algo sucede. La francesa choca contra unas pacas de paja, sale despedida del coche y su cuerpo impacta contra el de un policía, que fallece. Y su Alfa, sin control, se estrella contra el público matando a varios espectadores (cuatro o seis, según las fuentes de la época) e hiriendo a otros treinta. La piloto es llevada al hospital donde permanecerá en coma tres días y no será dada de alta hasta dos meses después.

A su regreso a Francia en 1937, no encuentra un equipo que confíe en ella: piensan que el accidente ha podido mermar sus facultades. Así que entra a trabajar en la firma de aceites «Yacco», para realizar ensayos en el circuito de Monthlery. En mayo de 1937, junto a otras mujeres pilotos (de Forest, Siko y Descollas), gira durante diez días logrando establecer veinticinco records.

Sin volante para participar en los Grand Prix, se inscribe en rallyes, carreras en cuesta y en alguna prueba de circuito en las categorías menores. El 6 de agosto de 1939, gana su última prueba en Comminges (Haute-Garonne), en una carrera previa al Grand Prix.

Los motores de competición callan y dejan paso al sonido de los carros de combate, de los aviones y de las bombas. Hellé Nice pasa los primeros años en el París ocupado con su pareja, Arnaldo Binelli. Mantienen un elevado tren de vida y se compran una lujosa villa en Niza, en 1943.

La falsa acusación de Chirón

Terminada la guerra, ella solo sueña con volver a la competición y se inscribe en el Rallye de Monte-Carlo de 1949. Pero en la gala de presentación, la noche anterior, estalla el escándalo. El famoso piloto monegasco Louis Chirón, acusa públicamente a Nice de ser agente de la Gestapo durante la guerra ¿Se confundía con Violette Morris? ¿Era un acto de pura envidia frente a las cualidades al volante de Hellé?

En cualquier caso, al día siguiente, en la salida, todo el mundo da la espalda a la piloto, que entra en un verdadero shock. Y de la noche a la mañana todos los que antes la admiran y ensalzan, ahora la dejan de lado. La palabra «colaboracionista» causa horror en la sociedad francesa donde aún subyacen puntos oscuros que todos quieren olvidar. Despreciada en un nivel social que antes la adulaba, su vida entra en un triste declive y su figura deportiva y como artista, cae en el olvido.

La antigua diva ahora sobrevive en un modesto apartamento de Niza, con sus recuerdos y un viejo Simca. Se queda sin sus ahorros, que se ha llevado su, infiel, pareja.

A los 75 años ha de mudarse a un ático en un suburbio de Niza, No tiene ya dinero ni para cubrir las necesidades más básicas (se cuenta que recogía leche de los platos de los gatos de sus vecinos) y es ayudada por la asociación de beneficencia que atiende artistas necesitados, como ella había hecho en su época de esplendor.

Hellé Nice muere sola y arruinada en 1984. La asociación que la había ayudado en sus últimos años, paga su cremación y envía las cenizas a su hermana. Esta se niega incluso a que su nombre figure en la tumba familiar.

Recuperar su figura

Años después, la escritora e historiadora británica Miranda Seymour investiga la vida de Hellé Nice y pone en marcha la rehabilitación de su figura, con la publicación en 2004 de un libro titulado «Bugatti Queen» (La Reina Bugatti). Es un trabajo minucioso, realizado con pasión, pero también con rigor. Incluso consulta los archivos de la Gestapo en Berlín, y no encuentra prueba alguna de que la deportista colaborase con los nazis. Según Seymour, Louis Chiron podría haber actuado por venganza, tras negarse Hellé a mantener relaciones íntimas con él.

Seymour incluso hubo de buscar por varios lugares hasta encontrar las cenizas de la piloto francesa que hoy descansan en una tumba con su nombre, y en la que se le rindió un emotivo homenaje en el año 2010.

Y hace pocos años se ha encontrado una vieja maleta perdida hace cuarenta años, con numerosa documentación de Hellé Nice, que ha llevado a su descendiente Mannon Bossenec a preparar un nuevo libro, junto al editor Lionel Lucas, sobre esta figura pionera en el mundo del automovilismo, a la que la vida daría todo en un momento dado, y terminó por arrinconar en un injusto, miserable y triste olvido. Una vida de novela de la que, aún, quedan capítulos por escribir.