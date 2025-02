Hasta 6 puntos y 6000 euros de multa por llevar mal este elemento del coche

Patxi Fernández Madrid Miércoles, 2 de junio 2021, 16:56 Compartir

La Dirección General de Tráfico ha recurrido a las redes sociales para recordar a todos los conductores la importancia de un elemento al que en muchas ocasiones no se le presta la debida atención: la matrícula. Esta debe ser perfectamente legible y no estar deteriorada.

El organismo ha querido recordar la importancia de revisar el estado de estas ya que puede implicar grandes multas y la pérdida de puntos. La sanción más elevada puede alcanzar hasta los 6.000 euros de multa y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir, según puntualiza Tráfico.

Esta será la sanción si circulamos con las placas manipuladas de alguna manera y los agentes de tráfico lo detectan.

Las placas de matrícula deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas. La infracción de esta norma se sanciona.



▶️ Manipular placa de matrícula: 6.000 € y 6 puntos.

Por otro lado, si la placa de identificación del vehículo no está visible o incluso el coche carece de ella, el conductor será multado con hasta 200 euros. Esta sanción también irá destinada a aquellos dueños de vehículos que tengan su matrícula sucia, con números semi borrados o alguna irregularidad de este tipo.

Llevar la matrícula en mal estado, tenerla mal sujeta, que no sea legible o no se corresponda a la de la documentación del vehículo significará no poder pasar la Inspección Técnica del Vehículo (ITV).

¿Qué tipo de matrículas existen en España?

Además de las tradicionales, con cuatro dígitos y tres letras, es posible encontrar placas de colores y con distintas combinaciones de letras.

En España, las matrículas tienen más de 100 años de historia, por lo que no siempre han sido iguales. Nacieron en el año 1900. El primer sistema utilizado, el llamado provincial numérico, que estuvo vigente hasta 1971, se componía de una, dos o incluso tres letras que representaban la provincia de matriculación, seguidas de una serie consecutiva de hasta seis cifras. Por ejemplo: B – 1234(56).

Después de 1971, se cambió hacia el sistema provincial alfanumérico. Consistía en 2 letras correspondientes a las dichas iniciales de cada provincia en cuestión y 4 cifras numéricas consecutivas. Y para rematar la serie, añadía una letra final que cambiaba siguiendo el orden alfabético. Al llegar a la Z, se añadió una segunda letra. Por ejemplo: B – 1234 – AB.

Este sistema, aunque optimizado, es el que funciona en la actualidad. Se denomina sistema nacional y entró en vigor en 2000. Eliminó por completo la referencia a la provincia donde se realizó la matriculación del vehículo, adjudicándose las matrículas por un sistema único en toda España y siendo así imposible saber dónde se había matriculado el vehículo. En su lugar, todas las matrículas españolas incorporaron una E con la bandera europea. Introdujo así matrículas que constan de 4 cifras y 3 letras consonantes. Por ejemplo: 1234 – BCD. Este sistema permite un total de 80.000.000 de matriculaciones

Desde el 31 de julio de 2018, una orden ministerial publicada en el BOE obliga a los taxis y a los VTC a contar con una matrícula de color azul, con números y letras de color blanco. Solo este tipo de vehículos pueden llevarla en la parte trasera, mientras que la delantera continúa siendo una placa de las tradicionales.

El objetivo de esta medida es distinguir los coches que prestan un servicio legal de aquellos que no cuentan con la licencia necesaria, que no están declarados como transporte de pasajeros, o que ofrecen precios más bajos para atraer a nuevos clientes. Aunque se dio un año para que los taxis y VTC cambiasen su matrícula, aún existen vehículos dedicados a estos fines que no lo han hecho.

Los vehículos que pertenecen al Estado también incorporan un tipo de matrícula distinto, aunque visualmente las diferencias no son demasiadas. Así, tienen números y letras representativos de cada institución en la matrícula (por ejemplo, MMA, correspondientes al Ministerio de Medio Ambiente, o PME para los que pertenecen al Parque Móvil del Estado). En todos los casos, la placa también es blanca, como las matrículas convencionales, y con las letras en negro.

Varios tipos de placas

Los remolques y semirremolques cuentan con una matrícula de fondo rojo con tres grupos de caracteres en color negro. Empiezan con una letra, le sigue uno de cuatro cifras, y termina con tres letras adicionales.

También es posible encontrar matrículas turísticas. En este caso, al igual que ocurre con las matrículas de los remolques o semirremolques, cuentan con tres grupos de caracteres, aunque con un fondo blanco y caracteres en negro, y con una banda roja en el lateral que indica el mes y el año de expiración de la placa.

Los cuerpos diplomáticos cuentan con una placa con fondo rojo y tres grupos de caracteres en color blanco. El primer grupo son las letras CD, seguidos de un grupo numérico que identifica la Misión Diplomática, mientras que el tercero corresponde a los vehículos o los miembros de dicha Misión.

El personal Técnico-Administrativo de las embajadas cuentan con una matrícula amarilla con letras y cifras en blanco, y que encabezan las siglas TA. Las de las organizaciones internacionales cuentan con fondo azul y letras en color blanco y las siglas OI, mientras que las de las oficinas consulares son verdes con caracteres blancos y las siglas CC.

Los vehículos históricos muestran una placa blanca con letras negras, con una letra H, un grupo de cuatro números y otro de tres letras. Estas matrículas las otorga el órgano competente de cada Comunidad Autónoma.

Por último, es posible encontrar dos tipos de placas provisionales. Las que se ofrecen a los particulares son verdes con caracteres en blanco y cuentan con una letra P, una combinación de cuatro números y otra de tres letras. Las que se conceden a las empresas son rojas con caracteres en blanco, y muestran tres letras que dependen de la circunstancia o finalidad en la que se encuentre el vehículo:

-Letra S: para los vehículos no matriculados.

-Letra V: para los ya matriculados

-Letras F.V.: para la realización de pruebas o ensayos de investigación extraordinarios.