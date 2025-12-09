Esta es la marca de coches que da más fallos en las ITV alemanas

El TÜV Report 2026, el informe anual que analiza la fiabilidad de los vehículos usados a partir de más de 9,5 millones de Inspecciones Técnicas Periódicas (ITV) realizadas en Alemania en 2025, ha dictado sentencia.

En un contexto donde uno de cada cinco coches analizados no supera la revisión a la primera, una marca en particular se sitúa a la cola de la clasificación: Tesla.

El informe de TÜV Süd revela que, aunque los coches eléctricos en general obtienen resultados de seguridad y durabilidad comparables a los de combustión, la marca estadounidense acumula los mayores problemas en vehículos jóvenes.

El modelo más vendido de la marca en Alemania, el Tesla Model Y, se coloca en el último puesto general de la clasificación. Presenta un alarmante 17,3 por ciento de defectos en coches de 2 a 3 años, lo que lo convierte en el modelo más defectuoso del año. Sus principales debilidades se concentran en las categorías de suspensiones y frenos.

Además, el bajo rendimiento no es exclusivo de su SUV, ya que el Model 3 también registra una alta tasa de fallos con un 13,1%, consolidando a Tesla como la marca que concentra la mayor cantidad de problemas en el segmento de vehículos eléctricos nuevos.

El TÜV Report, que evalúa 216 modelos con hasta 15 años de antigüedad, subraya que las categorías que más fallos acumulan son transversales a todas las marcas: la suspensión lidera la lista con un 8,2% de defectos, seguida de los frenos (7,1%), las emisiones (6,5%) y las luces (5,8%). La progresión de los defectos es otro punto de preocupación: mientras que en coches de 2 a 3 años los fallos oscilan entre el 2,9% y el 17,3% (con Tesla en el peor extremo), estos alcanzan el 40,4% en vehículos con 12 a 13 años de antigüedad, reflejando el envejecimiento del parque móvil.

En el lado opuesto, marcas premium alemanas y japonesas destacan por su fiabilidad. Modelos como el Mazda 2 híbrido lideran el ranking con solo un 2,9% de defectos, demostrando la alta durabilidad que siguen ofreciendo estos fabricantes.