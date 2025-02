Menos de 50.000 km y 15.000 euros: El VO más buscado

S. M. Madrid Viernes, 4 de junio 2021, 01:34 Compartir

Los compradores, dicen los expertos, buscan un medio de transporte que les lleve a ellos y a su familia de A a B sin el riesgo de contagio del transporte público o los vehículos compartidos. Ante la crisis sanitaria que ha dejado el Covid-19 y la incertidumbre sobre qué comprar, hacen que la mayoría se decante por vehículos de ocasión. Y, ¿Cómo es el usado más buscado? Se trata de un Volkswagen Golf con menos de 10 años, según los especialistas AutoScout24 y Autocasión; ello a pesar de que los coches que más se compran, llegada la hora de la verdad, superan la década, un reflejo del parque automovilístico, que ya supera de media los 13 años. No obstante, los conductores no solo demandan juventud, sino también potencia y que no esté muy rodado. Esto se traduce en sentirse atraídos por un coche de entre 100 y 150 CV, pero con menos de 50.000 kilómetros recorridos.

Otra aspiración que contrasta con las tendencias del mercado es que se trata de un Golf diésel. Y es que el mercado de usados y el de nuevos muestran dos caras totalmente opuestas. Así, a pesar de que hoy se comercializan más vehículos nuevos de gasolina, prácticamente el 50% más en el mes de abril, lo cierto es que, cuando se trata de vehículo de ocasión, seis de cada diez ventas son de diésel.

Un modelo compacto, manual para sentir la conducción, con 5 puertas y de color blanco son otros atributos demandados en este mercado de usados con tan fuerte componente aspiracional, y que es también perceptible en los otros dos coches más buscado:, el Toyota Land Cruiser y el Audi A3, especialmente el primero.

'Efecto Filomena'

Si normalmente los VO más demandados suelen ser vehículos compactos o utilitarios, este año los datos de las dos plataformas de Sumauto, que mueve seis de cada diez compras de vehículos en España, arrojan una gran novedad, un 4×4: el Toyota Land Cruiser. A raíz del 'efecto Filomena', que disparó las búsquedas de todoterrenos un 24%, convertidos en un icono por su proyección de heroicidad y superación ante la adversidad, muchos conductores se han interesado por un 4×4 menos 'salvaje' que homólogos como el Jeep Wrangler, y con una estética más cercana al entorno urbano.