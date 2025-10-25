La perfección automotriz a subasta: un Ferrari 250 GT SWB de 1962 busca dueño

Patxi Fernández Sábado, 25 de octubre 2025, 11:33 Comenta Compartir

Un Ferrari 250 GT Short-Wheelbase Berlinetta (SWB) de 1962, una de las 77 unidades con carrocería de acero fabricadas, ha sido puesto a subasta, y los expertos lo describen como lo más cercano a la «perfección automotriz».

Este modelo es considerado una pieza clave en la historia de Ferrari, pues combinaba el estilo icónico con un rendimiento capaz de lograr victorias en competiciones como Le Mans, Goodwood y Sebring.

El ejemplar que se ofrece, chasis 3367 GT, es particularmente codiciado, ya que pertenece a la última fase de producción de 1962, cuando el modelo ya había sido perfeccionado.

Entregado originalmente en Lugano, Suiza, en la rara combinación de colores Bianco Polo Park sobre Rosso, el coche llegó al Reino Unido en 1973 y ha permanecido allí desde entonces, pasando por las manos de coleccionistas legendarios como Peter Sugden.

Ampliar 1962 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta by Scaglietti F. P.

En 2012, el actual propietario adquirió el vehículo e inmediatamente lo sometió a una rigurosa restauración de nivel concurso. El coche fue repintado en el elegante color Blu Notte para complementar su interior Rosso.

Ampliar 1962 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta by Scaglietti F. P.

El resultado de esta restauración ha sido un éxito rotundo en el circuito de concursos de elegancia en Europa, con el 3367 GT alzándose con numerosos trofeos en eventos de prestigio como Villa d'Este, Salon Privé y Hampton Court.

Ampliar 1962 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta by Scaglietti F. P.

Según explica Harvey Stanley, Director de Ventas Privadas en el Reino Unido de Sotherby´s Actualmente, el coche se presenta en condiciones de «100 puntos», acompañado de un historial completo y la codiciada certificación Ferrari Classiche. Esta certificación confirma que el vehículo conserva sus números coincidentes (matching numbers) en el chasis, la carrocería, el motor V-12, la caja de cambios de cuatro velocidades y el eje trasero.

El afortunado nuevo propietario recibirá el manual original con funda de cuero, el juego de herramientas con funda de cuero, un juego de ruedas y neumáticos de repuesto y fundas de asientos a medida, confirmando que este Ferrari 250 GT SWB realmente «lo cumple todo».

Temas

Motor