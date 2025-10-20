Subaru Solterra: el SUV eléctrico que revoluciona el Mundial de Superbike

Patxi Fernández Lunes, 20 de octubre 2025, 13:25 Comenta Compartir

El Subaru Solterra ha cerrado en el circuito de Jerez su participación como Coche de Seguridad Oficial de la competición en el Mundial de Superbike (WorldSBK).

Se trata del primer SUV totalmente eléctrico de Subaru, y se ha copnvertido además en el primer vehículo completamente eléctrico seleccionado para desempeñar esta función en la historia del WorldSBK, subrayando la incursión oficial de Subaru Europa en un programa de motor.

Un Safety Car y sus pilotos actúan como «los ojos de la dirección de carrera sobre la pista», asegurando que todas las condiciones sean seguras antes y durante la competición. Además, por su rol, el vehículo debe ser potente y tener buena aceleración para poder moverse con eficacia en un entorno de alta velocidad.

El Solterra, que demostró su pericia en todas las rondas de la temporada 2025, desde las evaluaciones de pista previas a la sesión hasta la respuesta rápida a incidentes.

Durante la presentación del modelo a principio de temporada David Dello Stritto, Gerente General de Subaru Europa, señaló que esta colaboración de Subaru con el WorldSBK refuerza los valores de la marca y da vida a su lema «Power On. Ready. Charge», reafirmando la dedicación de Subaru «a dar forma a un futuro sostenible y electrificado en Europa». Francesco Valentino, Jefe del Departamento Comercial y de Marketing de WorldSBK, elogió la elección, destacando que el Solterra, con su «mezcla perfecta de innovación, rendimiento y fiabilidad», resultó ser una combinación ideal para el campeonato.

La participación de Subaru en esta competición ha ido más allá de la pista. En cada ronda de WorldSBK, los fans, los medios de comunicación y los apasionados de la marca nipona han podido experimentar su esencia en primera persona a través de un hospitality que ha contado con el Solterra y donde se han podido realizar actividades exclusivas, incluyendo pruebas de conducción y exhibiciones interactivas para conocer y experimentar de primera mano la ingeniería de Subaru.

Ampliar Subaru Safety Car 2025 ¿Qué es un Safery Car? La misión de un vehículo de seguridad en una competición es garantizar la seguridad de los pilotos y el buen desarrollo de las carreras. Estas son algunas de sus funciones específicas: Protección y custodia de la carrera: Actuar como el vehículo encargado de proteger a las motocicletas de producción más rápidas del mundo, especialmente en situaciones de peligro, deteniendo la carrera o controlando la velocidad del pelotón. Inspección de pista previa a la sesión: Ser uno de los primeros vehículos en salir a la pista para revisar y confirmar que el pavimento se encuentra en óptimas condiciones, asegurándose de que no haya residuos o desprendimientos peligrosos (como trozos de goma de neumáticos). Coordinación de comisarios: Revisar que los comisarios de pista estén ubicados en las posiciones correctas antes de que comience la acción. Vueltas de calentamiento e inspección: Acompañar a las motos en la vuelta de calentamiento y, en ocasiones, realizar la vuelta rápida de inspección antes de la salida. Respuesta rápida ante incidentes: Estar listo para responder rápidamente a cualquier incidente o accidente. El Safety Car siempre va acompañado de personal médico, por si fuera necesario en caso de accidente.

El Solterra es el primer SUV completamente eléctrico de la marca. Tres años después de su presentación se ha actualizado para incrementar significativamente su rendimiento y eficiencia. El nuevo modelo presenta mejoras cruciales que lo hacen más competitivo, especialmente en potencia, autonomía y capacidad de carga.

Ampliar Subaru Solterra F. P.

Incorpora una mejora sustancial en su rendimiento gracias a sus dos ejes eléctricos, que ahora ofrecen una potencia combinada de 252 kW (338 CV). Esta nueva motorización permite al SUV eléctrico acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 5,1 segundos.

Además del incremento en potencia, el modelo 2025 ofrece una mayor autonomía, superando ahora los 500 km gracias a una batería de 73,1 kW/h y a una mejor eficiencia general. La capacidad de carga también ha mejorado significativamente, logrando alcanzar del 10% al 80% de la batería en solo 30 minutos, incluso en condiciones de baja temperatura (-10 °C), si se utiliza el pre-acondicionamiento y el cargador de CA opcional de 22 kW. Otra mejora práctica es la capacidad de remolque, que se ha duplicado, alcanzando ahora las 1,5 toneladas.

El nuevo Subaru Solterra también ha sido objeto de una renovación estética y tecnológica. El diseño exterior presenta un frontal más elegante, mientras que el interior ha sido rediseñado para incluir una pantalla de infoentretenimiento de 14 pulgadas. A esto se suma la compatibilidad con una cámara adicional, que permite ampliar la visión del conductor en condiciones todoterreno. El nuevo Solterra tiene previsto su lanzamiento en mercados europeos seleccionados a finales del año 2025.

El mundial de Supero de Superbike ha servido además de carta de presentación de otra de las importantes novedades de la marca japonesa, el Uncharted.

Uncharted

Este nuevo modelo está pensado para atraer tanto a exploradores amantes de la naturaleza como a entusiastas del alto rendimiento.

El Uncharted presenta un estilo distintivo, que incluye un volante de forma cuadrada, dos cargadores inalámbricos, levas de cambio y una pantalla de infoentretenimiento de 14 pulgadas. A nivel técnico, ofrece un radio de giro de 5,5 metros, una distancia al suelo de 210 mm, sistema X-MODE dual, y una suspensión y dirección optimizadas para mejorar el desempeño en todo tipo de terrenos.

Ampliar Subaru Uncharted F. P.

El modelo estará disponible en tres versiones para adaptarse a diferentes necesidades de conducción. La versión más potente es el AWD Dual Motor con tracción total, que incorpora una batería de 77 kWh (brutos), 252 kW (338 CV) de potencia, autonomía de hasta 470 km, capacidad de remolque de 1,5 toneladas y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 5,0 segundos. Para quienes priorizan la eficiencia, la opción de autonomía extendida con tracción delantera utiliza un solo motor y la misma batería de 77 kWh, alcanzando hasta 585 km de recorrido estimado. Por último, el modelo de entrada ofrece tracción delantera, un solo motor y una batería de 57,7 kWh (brutos), con una autonomía de hasta 445 km estimados.

Todas las versiones del Uncharted incluyen de serie un cargador de a bordo de 22 kW, y presumen de una capacidad de carga rápida que permite pasar del 10 al 80 % en solo 30 minutos, incluso a -10 °C, gracias al sistema de pre-acondicionamiento. El Subaru Uncharted tiene previsto su lanzamiento al mercado en el primer trimestre de 2026.

Los aficionados al motociclismo han podido disfrutar este fin de semana en del triunfo de Toprak Razgatlioglu, que se ha alzado con su tercer título del Campeonato Mundial de Superbike (WorldSBK) en la ronda final celebrada en Jerez. El piloto turco de BMW defendió su corona y se aseguró el campeonato con una ventaja final de 13 puntos, a pesar de una colisión con su principal contendiente, Nicolo Bulega, durante el fin de semana. Este logro culmina su etapa en WorldSBK justo antes de su esperado paso a MotoGP con el equipo Prima Pramac Racing la próxima temporada.