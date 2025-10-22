El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
YANGWANG U9 Xtreme F. P.

El YANGWANG U9 Xtreme pulveriza el récord de Nürburgring

A. Noguerol

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:59

Comenta

El hiperdeportivo YANGWANG U9 Xtreme (U9X), de BYD, ha establecido un nuevo récord de vuelta rápida en el circuito de Nürburgring (Alemania) en la categoría de superdeportivos eléctricos, al completar el trazado en 6 minutos y 59,157 segundos.

Este tiempo recorta más de cinco segundos al récord anterior de la categoría y convierte al U9X en el primer vehículo de este tipo en bajar la barrera de los siete minutos en el «Infierno Verde».

Este logro se suma al récord mundial de velocidad para vehículos de producción en serie conseguido un mes antes por el mismo modelo en el circuito ATP de Papenburg (Alemania), donde alcanzó los 496,22 km/h, lo que lo convierte en el vehículo de producción en serie más rápido del mundo. El U9 Xtreme es también el coche más veloz del planeta.

El récord en el exigente trazado de 20,832 km del Nürburgring Nordschleife fue conseguido el 22 de agosto de 2025 por el piloto alemán Moritz Kranz. Kranz, con experiencia en la categoría GT y casi 10.000 vueltas al circuito, destacó que el tiempo por vuelta refleja «el equilibrio perfecto entre una plataforma eléctrica de alta potencia y una precisa configuración del chasis».

El U9 Xtreme es una edición limitada a no más de 30 unidades y se basa en la primera plataforma de ultra alto voltaje de 1.200 V fabricada en serie del mundo. Está equipado con cuatro motores de alto rendimiento, cada uno capaz de alcanzar las 30.000 rpm.

La potencia total conjunta es de más de 3.000 CV, logrando una relación peso/potencia de 0,82 kg/CV. Se basa en la e⁴ Platform y el sistema de suspensión DiSus-X con una puesta a punto específica, llevando la tecnología de control inteligente de la carrocería al circuito.

Para conquistar Nürburgring, el U9 Xtreme incorpora un sistema de refrigeración completamente rediseñado, un nuevo sistema de frenos carbocerámicos con componentes de aleación de titanio y neumáticos semislick GitiSport e·GTR² PRO, desarrollados conjuntamente con Giti.

