SEAT abre pedidos del nuevo Ibiza SEAT lanza una nueva generación del Ibiza que llegará en el mes de enero

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El nuevo SEAT Ibiza, junto con el Arona se pondrá a la venta el próximo mes de enero, y desde noviembre ya se podrán efectuar las primeras reservas en los concesionarios. Aún no han facilitado el precio definitivo, que lo harán la próxima semana, pero anticipan que prácticamente tendrá el mismo precio que el actual, con unas mejoras en diseño y equipamiento sustanciales, con lo cual tendrá una relación calidad-precio inmejorable.

El SEAT Ibiza ya es un icono de la automoción nacional pues lleva 40 años en el mercado y se han vendido más de 6 millones de unidades a lo largo de sus cinco generaciones anteriores.

El nuevo SEAT Ibiza se asienta sobre tres pilares fundamentales: un exterior renovado, un interior mejorado y una mayor propuesta de valor que lo convierte en un modelo más interesante. Su diseño se ha renovado con una nueva parrilla hexagonal, un nuevo paragolpes y nuevos faros Full LED de serie en toda la gama de acabados. Son más estrechos y con una firma lumínica refinada. En la parte trasera se integra un difusor con detalles en color y un paragolpes rediseñado que aportan deportividad.

Las versiones FR incorporan un anagrama grabado con láser en el pilar B y llantas de aleación de 17 y 18 pulgadas. Se crean nuevos colores de pintura Liminal, Oniric e Hypnotic.

El interior incluye eleva la calidad percibida con unos asientos tapizados con tejidos estampados en relieve y superficies refinadas y suaves al tacto. El techo interior es más oscuro para crear una atmósfera inmersiva. El volante va revestido en cuero perforado y en la versión FR los asientos son de tipo Bucket.

Han recurrido a un equipo de sonido SEAT Sound de alta fidelidad. Se incluye los sistema inalámbricos Android Auto y Apple CarPlay a través de una pantalla de infoentretenimiento que alcanza las 9,2 pulgadas.

Estará disponible en tres niveles de acabado: Reference, Style y FR con diferentes opciones de personalización.

La parte mecánica estará integrada por una oferta de motores que combina eficiencia y las tecnologías de inyección directa TSI y multipunto MPI para proporcionar mayor placer de conducción. Se ofrece con bloques tricilíndricos 1.0 MPI de 80 CV, 1.0 TSI de 95 CV y 1.0 TSI de 115 CV, así como el cuatro cilindros 1.5 TSI de 150 CV DSG. Este último incluye el sistema de desconexión de cilindros (ACT), para reducir consumos y emisiones.

El Ibiza ha sido diseñado, desarrollado y fabricado en la planta de Martorell en Barcelona.