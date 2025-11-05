SEAT León híbrido enchufable El SEAT León es, junto al Ibiza, uno de los modelos más emblemáticos de la marca española. Está disponible con diferentes mecánicas, pero destaca especialmente el PHEV con 204 CV. de potencia y 133 kms en modo eléctrico.

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El SEAT León es uno de los modelos de más éxito de la marca española. El pasado año se cumplieron 25 años del modelo que en sus cuatro generaciones ha vendido más de 2,5 millones de unidades en todo el mundo, 700.000 de ellas en España.

La primera generación vio la luz en 1999, y estuvo vigente hasta 2005. Su diseñador fue el emblemático Giorgetto Giugiaro, y destaco la versión CUPRA 4 VR6 con 204 CV. de potencia. De la segunda entrega (2005-2012) se encargó Walter Da Silva, y en este caso la potencia de la deportiva versión CUPRA R subió hasta los 265 CV. La tercera generación (2012-2020) se le encargó a Alejandro Mesonero Romanos, y aquí se incluían carrocerías de tres puertas y familiares, con la introducción de los faros Full LED como principal novedad. La cuarta generación también fue obra de Mesonero Romanos que realizó una evolución del diseño y de la cual se han vendido más de 250.000 unidades hasta la actualidad.

El León ha recibido en su 25 aniversario una actualización centrada principalmente en la parte digital. Se mantiene el mismo diseño porque sigue siendo el principal motivo de compra. Entre las novedades que incluye destaca una nueva iluminación con faros Matrix LED de serie en la versión eHybrid. Una unidad de infoentrenimiento renovada con pantalla de 12,9 pulgadas, y la nueva APP que incluye las funciones «My SEAT». En cuanto a la seguridad se introduce el cambio de carril autónomo junto con el asistente de viaje y el reconocimiento de señales de tráfico. También se incluyen nuevas motorizaciones como la e TSI de 115 CV. y el 1.5 e Hybrid de 155 CV. La versión híbrida enchufable cuenta con una batería de 19,7 kWh y entrega una potencia conjunta de 204 CV. Su autonomía en modo exclusivamente eléctrico llega hasta los 133 kilómetros, siendo la autonomía total de 910 kilómetros. En tan sólo 26 minutos se puede recargar en corriente continua con un cargador rápido de 50 kW. Si usamos un Wallbox de 11 kW en corriente alterna el tiempo de carga es de 2,30 horas. Utiliza un eficaz cambio automático DSG, y dispone de los modos de conducción habituales, desde el económico ECO hasta el deportivo Sport. Precisamente con la versión PHEV hemos tenido ocasión de realzar una prueba de largo recorrido durante esta semana para comprobar la eficiencia de este propulsor. En ciudad actúa como un eléctrico puro, y permite recorrer las distancias habituales en modo eléctrico con un consumo mínimo. En carretera su comportamiento es el de un deportivo que se sujeta en curvas de una forma muy eficiente y consigue mantener velocidades de crucero muy elevadas con total comodidad y seguridad.

El precio base de partida es de 41.350 euros, pero dispone de un descuento en campaña de 4.500 euros, y los 7.000 euros de descuento del Plan MOVES III. Si además sumamos la deducción de hasta 3.000 euros del IRPF, el precio se sitúa en los 36.450 euros.