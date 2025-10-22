Skoda cumple 130 años

Skoda introduce las deportivas versiones RS en el Elroq y en el Enyaq con hasta 340 CV. de potencia y 550 kms de autonomía.

En 1895 nació una historia de emprendimiento y adaptación a la nueva movilidad iniciada por dos pioneros el motor como fueron Vaclav Laurin y Vaclav Klement. Empezaron fabricando bicicletas para en 1.901 añadir un motor a las mismas. Fue en 1.905 cuando se decidieron a fabricar coches, y en 1925 se fundó Skoda. Una marca de automóviles que no ha parado de evolucionar en tecnología. En 1933 fueron los primeros en añadir un chasis de tubo a sus vehículos, para nueve años después añadir la carrocería metálica. En 1965 introdujeron la función de aluminio en el bloque motor, y también se atrevieron con aventuras automovilísticas de primer nivel como cruzar el desierto del Sahara en 1933 o realizar en 2023 el Drift más largo del mundo de 16 minutos de duración que figura en el récord Guiness.

En 1991 Skoda pasa a formar parte del Grupo Volkswagen con una gama de producto legendaria que se inicia en 1991 con el Favorit para acabar en la actualidad con el nuevo Elroq, y más de un millón de coche producidos.

Skoda se distingue por fabricar un producto sólido, robusto y fiable, aplicando tecnología y seguridad propia del Grupo Volkswagen y velando por la sostenibilidad y la utilización de elementos reciclados. Su gama incluye desde vehículos compactos a berlinas, SUV y 100% eléctricos. En este apartado su próxima novedad será el Epiq, un Space BEV de 4 metros de largo con un maletero de 490 litros, etiqueta CERO y 400 kilómetros de autonomía, que se fabricará en Navarra con un precio de lanzamiento de 25.000 euros.

Entre los híbridos enchufables, que tan de moda están en estos momentos en el mercado, Skoda aporta el Kodiaq con 120 kilómetros de autonomía eléctrica, y el Superb con 135 kilómetros de autonomía en modo exclusivamente eléctrico y una potencia de 150 CV. En eléctricos puros, el Elroq, el Enyaq y el Enyaq Coupé, alcanzan los 590 de autonomía eléctrica.

Como novedad más reciente, Skoda introduce las deportivas versiones RS en el Elroq RS, el Enyaq RS y el Enyaq Coupé RS, que alcanzan una potencia de 340 CV, son capaces de hacer el 0-100 en tan sólo 5,4 segundos y disponen de tracción 4x4. Su autonomía homologada según normas WLTP es de 550 kilómetros.

Los precios en la gama Skoda se inician en los 22.700 euros, que por ejemplo cuesta un Elroq, hasta los 40.850 euros de un Superb Combi iV que dispone de un equipamiento Premium tanto en seguridad como en tecnología.