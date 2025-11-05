El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El mercado de híbridos enchufables y eléctricos ha crecido un 98% en lo que va de año. EC

Volkswagen: Gama PHEV y eléctrica

Volkswagen dispone de una híbrida enchufable y eléctrica que cubre todos los segmentos

Juan Carlos Grande

Oviedo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

El mercado de vehículos electrificados entre los que se incluyen los híbridos enchufables y los puramente eléctricos ha experimentado un crecimiento del 98% en lo que va de año. Todas las marcas han cogido posiciones en este segmento ante el avance de la electrificación del automóvil, y Volkswagen en España es la tercera marca que más vende este tipo de vehículos con 56.132 unidades matriculadas y un crecimiento del 15,6%. Los pedidos de PHEV y EV se han triplicado con respecto al año pasado con una media de 900 matriculaciones al mes. El principal motivo es que ambos llevan la etiqueta CERO pegada en el parabrisas, un elemento que cada vez es más determinante en la decisión de compra del consumidor. Los PHEV con la batería de 19,3 kWh ya alcanzan hasta los 140 kilómetros de autonomía en modo exclusivamente eléctrico, con lo que se pueden realizar la mayoría de trayectos urbanos cotidianos sin necesidad de utilizar un solo litro de gasolina. En el caso de los eléctricos puros las autonomías superan incluso los 700 kilómetros en uso urbano, por lo que ya se están convirtiendo en una seria alternativa a los tradicionales vehículos de combustión.

La actual gama Volkswagen de vehículos PHEV está integrada por el Golf, el Tiguan, el Passat y el Tayron; mientras que en eléctricos puros disponen del ID3, el ID 4, ID 5 y ID 7 en versiones de carrocería berlina y Tourer. Para 2026 llegará el ID Polo y el ID Cross, además del ID Every en 2027.

El ID 3 es el inicio de gama con una longitud de 4,26 metros y una autonomía que va desde los 387 a los 597 kilómetros. Su potencia varia entre los 170 y los 326 CV. El consumo homologado es de tan solo 14,8 kW cada 100 kilómetros, y su precio alcanza los 24.800 euros con campañas y descuentos incluidos.

En el ID4 la autonomía máxima es de 560 kilómetros con una potencia máxima de 340 CV. y un precio de 34.400 euros. El ID 5 con sus 4,59 metros de largo tiene una autonomía de 556 kilómetros y su precio es de 37.000 euros. El tope de gama lo encontramos en el ID7 que mide casi 5 metros de largo y su autonomía supera los 700 kilómetros con una potencia de 340 CV. Su precio es de 47.500 euros.

El ID Buzz en su versión de 7 plazas mide 4,96 metros de largo. Su autonomía es de 469 kilómetros, la potencia máxima de 340 CV. y el precio asciende a 46.195 euros.

Entre los híbridos enchufables una referencia es el Golf ehybrid, que cuenta con 142 kilómetros de autonomía eléctrica pura y cuesta 32.200 euros.

