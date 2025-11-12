Volvo actualiza el XC60, su modelo más vendido El Volvo XC60 acaba de recibir un restyling para seguir estando de actualidad sin salirse de los parámetros que tanto gustan a los compradores de la marca sueca

El nuevo Volvo XC60 ha sido sometido a una actualización en su diseño tanto exterior como interior para hacerlo aún más atractivo.

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Volvo XC60 es el modelo más vendido en la historia de Volvo con 2,7 millones de unidades entregadas. Se fabrica en Toslanda (Suecia), y con el motor híbrido enchufable es su modelo más vendido en Europa. Recientemente ha sido sometido a una ligera actualización, porque a sus compradores les sigue gustando sus líneas de diseño, y aunque los cambios no son muy significativos hacen que el vehículo sea aún más atractivo.

En el frontal han actualizado la parrilla con un nuevo iron mark junto a los grupos ópticos delanteros y traseros que siguen manteniendo el concepto de «Martillo de Thor». Se puede elegir en ocho colores disponibles, de los cuales tres son nuevos. Las llantas de diferentes diseños están realizadas en medidas que van de las 18 a las 22 pulgadas y el techo panorámico es eléctrico.

En su interior se aprecia la calidad de los acabados con una gran amplitud y confort, y detalles como la palanca del cambio en cristal. Los asientos son ergonómicos con ajuste eléctrico, calefactados y con función de masaje. En las plazas traseras los asientos disponen de calefacción y se incluyen los alzadores de niños integrados. Se ha montado una nueva pantalla flotante de 11,2 pulgadas más intuitiva y nítida, a la vez que el sistema operativo se ha cambiado para que sea más rápido, e integre las aplicaciones de Google. El interior se puede elegir en ocho combinaciones para conseguir una completa personalización, y los acabados en madera son de auténtica madera natural.

En su maletero entran 483 litros de capacidad ampliables hasta los 1.543 litros abatiendo los respaldos de los asientos traseros, y cuenta con un portón eléctrico con apertura sin manos.

El sistema de sonido es el eficiente Bomers&Wilkins que incluye 19 altavoces distribuidos por todo el habitáculo. Se puede elegir con una eficiente suspensión neumática, que es opcional.

Volvo siempre ha sido un referente en materia de seguridad, y las ADAS que incorpora el nuevo Volvo XC60 se han probado en más de 7.000 crask test. Monta sistemas de seguridad de última generación y todas las ayudas a la conducción disponibles en el mercado actualmente.

La electrificación está presente en todas sus propuestas mecánicas, ya que el 60% de las ventas del fabricante sueco son el eléctricos puros e híbridos enchufables. El XC60 se puede elegir con tres propulsores: un Mild Hybrid que entrega 250 CV. de potencia. El T6 PHEV de 350 CV., y el más alto de gama, el T8 PHEV que dispone de 455 CV. Todos ellos vienen con tracción total, y una autonomía eléctrica de 80 kilómetros en el caso de los híbridos enchufables.

Los precios se inician en los 56.850 euros que quedan reducidos a 48.400 euros con las campañas del fabricante, y si se financia la operación el precio inicial es de 43.600 euros. El más alto de gama cuesta 72.409 euros.