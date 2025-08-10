El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adiós al fundador de Gestoría Roces y cónsul honorario de Colombia 30 años Enrique Roces

Falleció el domingo en su casa de Quintes a los 95 años

E. R.

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:15

Enrique Roces, el fundador de la Gestoría Roces en 1954 y cónsul honorario de Colombia durante treinta años, falleció el domingo en su casa de Quintes a los 95 años. Hombre afable y con un gran don de gentes, creó hace 71 años la gestoría que lleva su apellido en la calle Corrida, encima de Calzados Monsy.

A los pocos meses, le nombraron agente delegado de Zurich Seguros en Asturias y después cónsul honorario de Colombia, desempeñando dicha labor, siempre de forma altruista, en favor de la comunidad colombiana. Por su destacada labor fue nombrado Comendador de la Orden de San Carlos, condecoración de máximo nivel del Gobierno colombiano. Con el tiempo, su gestoría cambió de ubicación y pasó a la calle Asturias, primero al número 11 y luego al 16.

Deja viuda, Arrate, y tres hijos: Alejandro, que fue edil de Administración Pública y Hacienda con Foro (2012-2015), Enrique, socio director de RSB tax & legal, e Iratxe, al frente de la gestoría. Será despedido el martes a las 13 horas en la iglesia de San José.

